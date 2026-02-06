Zejna se nije libila da se oglasila uoči PZE.
Dokaz da je bitno takmičiti se i stvarati nova prijateljstva, a ne pobediti je i pevačica Zejna, čija podrška koleginici sa takmičenja Pesma za Evroviziju nije izostala ni ove godine.
Naime, iako je njena pesma jedan od favorita,sudeći po komentarima i pregledima na mrežama, Zejna je bez trunke sujete i ljubomore pružila podršku Ivi Grujin, koja se takođe takmiči ove godine na Pesmi za Evroviziju.
Zejna se oglasila uoči početka PZE 2026: Pjesma joj jedan od favorita, a ni ne slutite kome je pružila podršku
Iva se oglasila na Instagramu i otkrila da je prošle godine glasala upravo za nju, a potom istakla da je sanjala da jednog dana nastupa na pomenutom takmičenju, što joj se ove godine i ostvarilo.
"2022. godine sam glasala za Zejnu na PZE i sanjala da jednog dana i ja nastupam na istom takmičenju, a ove godine delimo isto polufinale...", napisala je Iva i objavila njihovu zajedničku fotografiju, na šta je Zejna odmah reagovala:
"Lepotica, umetnica, pametnica Iva!", napisala je pevačica.
Zejnina pesma na meti tzv. Kosova
Pesma "Jugoslavija", koju izvodi Zejna i sa kojom se takmiči na ovogodišnjoj "Pesmi za Evroviziju" na RTS-u, podigla je veliku prašinu na društvenim mrežama.
Zejna se oglasila uoči početka PZE 2026: Pjesma joj jedan od favorita, a ni ne slutite kome je pružila podršku
Na zvaničnom nalogu Eurovision Kosovo poručeno je da Srbija, kako navode, "ne uspeva da odvoji politiku od Evrovizije", uz podsećanje na ranije sporne situacije.