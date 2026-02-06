logo
Zejna se oglasila uoči početka PZE 2026: Pjesma joj jedan od favorita, a ni ne slutite kome je pružila podršku

Autor Đorđe Milošević
Zejna se nije libila da se oglasila uoči PZE.

Zejna se oglasila uoči početka PZE 2026: Pjesma joj jedan od favorita, a ni ne slutite kome je pruži Izvor: MONDO/Ilija Isaković

Dokaz da je bitno takmičiti se i stvarati nova prijateljstva, a ne pobediti je i pevačica Zejna, čija podrška koleginici sa takmičenja Pesma za Evroviziju nije izostala ni ove godine.

Naime, iako je njena pesma jedan od favorita,sudeći po komentarima i pregledima na mrežama, Zejna je bez trunke sujete i ljubomore pružila podršku Ivi Grujin, koja se takođe takmiči ove godine na Pesmi za Evroviziju.

Iva se oglasila na Instagramu i otkrila da je prošle godine glasala upravo za nju, a potom istakla da je sanjala da jednog dana nastupa na pomenutom takmičenju, što joj se ove godine i ostvarilo.

"2022. godine sam glasala za Zejnu na PZE i sanjala da jednog dana i ja nastupam na istom takmičenju, a ove godine delimo isto polufinale...", napisala je Iva i objavila njihovu zajedničku fotografiju, na šta je Zejna odmah reagovala:

Zejna pružila podršku Ivi Grujin
Izvor: Instagram/zejnaofficial/screenshot

"Lepotica, umetnica, pametnica Iva!", napisala je pevačica.

Zejnina pesma na meti tzv. Kosova

Pesma "Jugoslavija", koju izvodi Zejna i sa kojom se takmiči na ovogodišnjoj "Pesmi za Evroviziju" na RTS-u, podigla je veliku prašinu na društvenim mrežama.

Na zvaničnom nalogu Eurovision Kosovo poručeno je da Srbija, kako navode, "ne uspeva da odvoji politiku od Evrovizije", uz podsećanje na ranije sporne situacije.

Tagovi

Zejna Murkić

