Otac Milice Todorović se prvi put oglasio zbog oženjenog partnera ćerke: Nakon šok ispovesti supruge samo je ovo rekao

Autor Jelena Sitarica
0

Milan Todorović prvi put je prokomentarisao čitavu situaciju.

Otac Milice Todorović se prvi put oglasio zbog oženjenog partnera ćerke: Nakon šok ispovesti supruge Izvor: Printscreen/Instagram

Dan nakon što je u javnost dospela informacija da je partner Milice Todorović, sa kojim je 3. februara dobila sina Bogdana, u braku i da iz tog odnosa ima dvoje dece, ekipa Telegrafa uputila se u pevačicin rodni Kruševac.

U dvorištu kuće Todorovića zatekao je oca pevačice, Milana, koji je na pitanje pristojno i smireno odgovorio.

- O tome ne znam, to ona najbolje zna. To je njihova stvar, ja ne želim o tome da pričam - počeo je Milan Todorović.

Pogledajte kako izgleda partner pevačice i atmosferu sa proslave povodom rođenja sina:

Kako je rekao - on je tu da podrži ćerku.

- Svako ima svoj život, ja sam tu samo da podržim - ljubazno je rekao Milan za Telegraf.rs.

Podsetimo, čovek sa kojim je Milica dobila dete je u braku i ima dva sina. Njegova žena je u ispovesti rekla da je pre mesec dana saznala za Milicu, te da je čak imala susret i razgovor sa pevačicom.

Pročitajte celokupnu ispovest navodne žene Miličinog partnera:

(Telegraf.rs/MONDO)

