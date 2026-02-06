Otac Milice Todorović se prvi put oglasio zbog oženjenog partnera ćerke: Nakon šok ispovesti supruge samo je ovo rekao

Milan Todorović prvi put je prokomentarisao čitavu situaciju.

Dan nakon što je u javnost dospela informacija da je partner Milice Todorović, sa kojim je 3. februara dobila sina Bogdana, u braku i da iz tog odnosa ima dvoje dece, ekipa Telegrafa uputila se u pevačicin rodni Kruševac.

U dvorištu kuće Todorovića zatekao je oca pevačice, Milana, koji je na pitanje pristojno i smireno odgovorio.

- O tome ne znam, to ona najbolje zna. To je njihova stvar, ja ne želim o tome da pričam - počeo je Milan Todorović.

Kako je rekao - on je tu da podrži ćerku.

- Svako ima svoj život, ja sam tu samo da podržim - ljubazno je rekao Milan za Telegraf.rs.

Podsetimo, čovek sa kojim je Milica dobila dete je u braku i ima dva sina. Njegova žena je u ispovesti rekla da je pre mesec dana saznala za Milicu, te da je čak imala susret i razgovor sa pevačicom.

