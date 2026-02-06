logo
Teya Dora od pjesme "Džanum" uzela 800.000 €: Otkriveno sve o zaradi pjevačice, nećete vjerovati kolika su joj primanja

Autor Jelena Sitarica
0

Kantautorka mjesečno uzima ogromnu sumu, a najveći priliv novca dolazi joj sa platforme Spotify.

Teya Dora od pjesme "Džanum" uzela 800.000 €: Otkriveno sve o zaradi pjevačice, nećete vjerovati kol Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Teya Dora se u poslednjih nekoliko godina nametnula kao jedno od najupečatljivijih imena domaće muzičke scene. Njena pjesma "Džanum" i dalje bilježi ogroman uspjeh, obara rekorde i donosi ozbiljne prihode. Prema dostupnim informacijama, zarada od ove numere, zajedno sa ostalim pjesmama koje je objavila, premašila je čak 800.000 eura.

Ovaj iznos odnosi se na prihode sa svih digitalnih platformi - Spotifaja, Jutjuba, Dizera i drugih servisa za striming muzike, gde Teja Dora bilježi konstantan rast slušanosti. Posebno se ističe Spotifaj, na kom pjevačica samo od striminga mjesečno zaradi između 6.000 i 7.000 eura, što je svrstava u sam vrh regionalne muzičke scene kad je riječ o digitalnim prihodima.

Pjesma "Džanum" već godinama ima stabilnu publiku širom svijeta, a slušana je u Aziji, Evropi i drugim djelovima planete, gdje je stekla gotovo kultni status.

Teya Dora Džanum
Izvor: YouTube

Međutim, poslednjih mjeseci ova numera doživljava pravi procvat u Brazilu i Latinskoj Americi, gdje je postala apsolutni hit i nezaobilazna na plejlistama korisnika.

Uspjeh koji je Teja Dora ostvarila dokaz je da kvalitetna muzika, čak i s prostora Balkana, može da pronađe put do svjetske publike. Bez agresivne promocije i skandala, ova mlada umjetnica uspjela je da se izbori za svoje mjesto na globalnoj muzičkoj mapi i da od jednog hita napravi ozbiljan poslovni uspjeh.

Ako se trend rasta slušanosti nastavi, nema sumnje da će se suma od 800.000 eura vrlo brzo dodatno uvećati, a Teja Dora potvrditi status jedne od najuspješnijih muzičarki nove generacije.

(kurir.rs/MONDO)

