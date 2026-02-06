Kantautorka mjesečno uzima ogromnu sumu, a najveći priliv novca dolazi joj sa platforme Spotify.

Teya Dora se u poslednjih nekoliko godina nametnula kao jedno od najupečatljivijih imena domaće muzičke scene. Njena pjesma "Džanum" i dalje bilježi ogroman uspjeh, obara rekorde i donosi ozbiljne prihode. Prema dostupnim informacijama, zarada od ove numere, zajedno sa ostalim pjesmama koje je objavila, premašila je čak 800.000 eura.

Teya Dora od pjesme "Džanum" uzela 800.000 €: Otkriveno sve o zaradi pjevačice, nećete vjerovati kolika su joj primanja

Ovaj iznos odnosi se na prihode sa svih digitalnih platformi - Spotifaja, Jutjuba, Dizera i drugih servisa za striming muzike, gde Teja Dora bilježi konstantan rast slušanosti. Posebno se ističe Spotifaj, na kom pjevačica samo od striminga mjesečno zaradi između 6.000 i 7.000 eura, što je svrstava u sam vrh regionalne muzičke scene kad je riječ o digitalnim prihodima.

Pjesma "Džanum" već godinama ima stabilnu publiku širom svijeta, a slušana je u Aziji, Evropi i drugim djelovima planete, gdje je stekla gotovo kultni status.

Međutim, poslednjih mjeseci ova numera doživljava pravi procvat u Brazilu i Latinskoj Americi, gdje je postala apsolutni hit i nezaobilazna na plejlistama korisnika.

Uspjeh koji je Teja Dora ostvarila dokaz je da kvalitetna muzika, čak i s prostora Balkana, može da pronađe put do svjetske publike. Bez agresivne promocije i skandala, ova mlada umjetnica uspjela je da se izbori za svoje mjesto na globalnoj muzičkoj mapi i da od jednog hita napravi ozbiljan poslovni uspjeh.

Ako se trend rasta slušanosti nastavi, nema sumnje da će se suma od 800.000 eura vrlo brzo dodatno uvećati, a Teja Dora potvrditi status jedne od najuspješnijih muzičarki nove generacije.

(kurir.rs/MONDO)