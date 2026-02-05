"Uraganke sa Temua": Harem girls na meti žestokih kritika zbog pjesme, riješile da se oglase zbog komentara na mrežama

Haremke su nakon pjesme "Aladin", koja je prošle godine bila omiljena numera s pomenutog takmičenja, doživjele ogromnu popularnost, a u želji da i ove godine opravdaju očekivanja publike kiksnule su, tvrde obožavaoci Evrovizije

Izvor: YouTube/ESC/MONDO, Stefan Stojanović

Harem girls prošle godine u ovo vrijeme bile su među najkomentarisanijim izvođačima na takmičenju Pjesma za Evroviziju (PZE). Tako je i sada, ali možda ne kako su one očekivale.

Prošle godine im je pobjeda izmakla za dlaku, zbog čega su i članice benda i njihovi obožavaoci jedva čekali da ih ponovo vide na bini s novom pjesmom, ali - pjesma "Bom, bom", iako je imala najviše pregleda nakon objavljivanja na zvaničnom sajtu RTS-a, nema samo pozitivne komentare.

Ono što su svi prokomentarisali jeste da njihova pjesma "Bom, bom", s kojom će pokušati da se domognu Evrovizije, koja će ovog maja biti održana u Beču, previše liči na pjesmu koja je već predstavljala Srbiju na ovom velikom takmičenju. U pitanju je "Loco, loco", kojom je grupa Hurricane donijela 15. mesto Srbiji 2021. godine.

Ima onih koji su mišljenja da je "Bom, bom" kopija pjesme "Hasta la Vista" iste grupe.

Nisu štedjeli ni autore muzike i teksta, s tim da je najviše kritika upućeno Nemanji Antoniću, koji je i tvorac hita "Loco, loco".

"Nevjerovatno kako Antonić nema nikakvu "umjetničku" progresiju otkako se pojavio do danas. Ovo zvuči identično kao "Hasta La Vista" iz 2020. godine i "Loco, loco" iz 2021. godine, a danas je 2026. Očekivao sam više, nažalost, ovo ovako više ne prolazi. Je l' zna ovaj Antonić da napravi nešto, a da nije "Loco, loco" itd.?! Kako od "Aladina" dođosmo do ovoga? Hjurikejn s Temua. Neuporediv Nastasijin vokal prošle godine i sad ovo bez nje flop. Da je pet ljudi pisalo ovaj tekst, to je najstrašnije. Ufff, haremke, prošla godina neuporedivo bolja. Baš sam se nadao da ćemo opet navijati, ali ovo nije to. Dokle više s recikliranjem?", samo su neki od komentara na Jutjubu, ali i na društvenoj mreži Iks.

Ovako zvuči pjesma s kojom Haremke idu na PZE:

Harem Girls i Ivana za PZE Izvor: Youtube / RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Bilo je i onih, doduše manje, pozitivnih komentara i pratilaca kojima se ova pjesma sviđa.

Oglasila se "Haremka"

Međutim, članica Tita se oglasila na Iksu i odgovorila na negativne komentare.

Vidi opis "Uraganke sa Temua": Harem girls na meti žestokih kritika zbog pjesme, riješile da se oglase zbog komentara na mrežama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Prošle godine u ovo vrijeme bila je ista situacija. "Aladin" bez reakcija i nekih velikih predviđanja, potpuno potcijenjen. Sad, ista priča, rekla bih, ali slušamo svoj instinkt i vjerujemo u nastup, maksimalno. Svakako će se mnogo toga svjesti na žiri, ne brinem da ćemo publiku ubijediti. Nemate pojma s čim ćemo doći i šta ćemo raditi na sceni ", poručila je Tita.

Ubrzo su se oglasile i ostale članice grupe za Kurir:

Vidi opis "Uraganke sa Temua": Harem girls na meti žestokih kritika zbog pjesme, riješile da se oglase zbog komentara na mrežama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: RTS printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Prije svega, mi smo pesmom prezadovoljne i jako nam se dopada. To što nas publika već sada poredi sa uspješnim grupama, konkretno najvise sa grupom Hurricane, može samo da nam imponuje – to je znak da se cilja na sam vrh i najbolji mogući plasman. Navikle smo na različite komentare; sjetite se da je i prošle godine sa ,,Aladinom" bilo različitih utisaka, a onda je nastup sve ostavio bez daha. Ove godine obećavamo još viši nivo. Naš tim je nikad jači, pripreme su u punom jeku i jedva čekamo da vidite šta smo vam pripremile za drugo polufinale kada mi nastupamo", poručile su Harem girls i Ivana Krunić.

(Kurir.rs, MONDO)





