"Htio sam da se prijavim, ali to je postao cirkus: Saša Matić žestoko iskritikovao Evroviziju, uporedio je s rijalitijem

Pjevač Saša Matić kritikovao Pjesmu Evrovizije

Izvor: MONDO

Uskoro ćemo saznati ime predstavnika Srbije na Pjesmi Evrovizije 2026. godine. Imena kandidata koji će se pojaviti na izboru Pjesma za Evroviziju su otkrivena prije nekoliko dana, ponovo ćemo slušati Zejnu, Mirnu Radulović i Harem girls, a sada je o samom takmičenju svoje mišljenje iznio i pjevač narodne muzike Saša Matić.

Pjevač koji je jedan od najpopularnijih izvođača u zemlji i regionu, priznao je da je svojevremeno razmišljao da se prijavi na domaći izbor, a potom oštro kritikovao takmičenje koje gledamo poslednjih godina.

"Imao sam ambicija kada je Evrovizija bila ono što je bila ranije. Do Marije Šerifović je bilo jedno ozbiljno takmičenje. Sviralo se i pjevalo se ozbiljno. Ali to je posle preraslo u cirkus i rijaliti program. Sve je performans, nema više kakve su ti vokalne sposobnosti, samo se što skandaloznije pojaviti", rekao je Saša Matić.

(Blic, MONDO)