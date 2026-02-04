logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na sahrani Beti Đorđević otkriveno njeno pravo ime koje niko nije saznao: Detalj na krstu i umrlici sve zbunio

Na sahrani Beti Đorđević otkriveno njeno pravo ime koje niko nije saznao: Detalj na krstu i umrlici sve zbunio

Autori Jelena Sitarica Autori Đorđe Milošević
0

Beti Đorđević danas će biti ispraćena na vječni počinak.

Pravo ime Beti Đorđević Izvor: MONDO/YouTube/Branko Marković

Pjevačica Blagica Beti Đorđević preminula je 20. januara u 80. godini, a nakon održanog komemorativnog skupa prije nekoliko dana, danas će biti ispraćena na vječni počinak na groblju "Orlovača".

Podsjetite se komemoracije slavne umjetnice:

Iako se isprva pričalo da će Beti Đorđević počivati u Aleji zaslužnih građana, čuvena pjevačica će ipak počivati kraj sina koji je iznenada preminuo u 47. godini od posledica srčanog udara. 

Inače, na groblju Orlovača jedno je mnoge zbunilo. Kako je uslikao i naš novinar, na krstu i umrlici piše Blaguna Beti Đorđević, umjesto Blagica, kako je pjevačici ime.

Izvor: MONDO

Možda ce vas zanimati

Tagovi

beti đorđević sahrana ime

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ