Beti Đorđević danas će biti ispraćena na vječni počinak.
Izvor: MONDO/YouTube/Branko Marković
Pjevačica Blagica Beti Đorđević preminula je 20. januara u 80. godini, a nakon održanog komemorativnog skupa prije nekoliko dana, danas će biti ispraćena na vječni počinak na groblju "Orlovača".
Podsjetite se komemoracije slavne umjetnice:
Na sahrani Beti Đorđević otkriveno njeno pravo ime koje niko nije saznao: Detalj na krstu i umrlici sve zbunio
Iako se isprva pričalo da će Beti Đorđević počivati u Aleji zaslužnih građana, čuvena pjevačica će ipak počivati kraj sina koji je iznenada preminuo u 47. godini od posledica srčanog udara.
Inače, na groblju Orlovača jedno je mnoge zbunilo. Kako je uslikao i naš novinar, na krstu i umrlici piše Blaguna Beti Đorđević, umjesto Blagica, kako je pjevačici ime.
Izvor: MONDO