Komemoracija povodom smrti Beti Đorđević održava se danas, 26. januara, u 13.00 časova
Muzička scena ostala je 20. januara ostala bez jednog od svojih najprepoznatljivijih i najtoplijih glasova. Iznenadni odlazak pjevačice čarobnog glasa i dugogodišnje miljenice publike, Blagice Beti Đorđević (82), zatekao je publiku, kolege i poštovaoce širom regiona. Iza nje ostaje bogato i neizbrisivo umjetničko nasljeđe.
Komemoracija povodom smrti Beti Đorđević održava se danas, 26. januara, u 13.00 časova, u mts Dvorani, gdje će prijatelji, kolege i poštovaoci njene umjetnosti imati priliku da se oproste i odaju poslednju počast jednoj od najomiljenijih pjevačica bivše Jugoslavije.
Među prvima je stigla pjevačica Jellena, koju dugo nismo imali prilke da vidimo u javnosti:
Jelena Lalović, poznatija kao Jelena sa dva L, došla je da oda poslednju počast umjetnici iza koje ostaje bogato i neizbrisivo umjetničko nasljeđe.
Među poznatim licima, ekipa MONDA zabilježila je i Milicu Dugalić:
Ona je prva stigla na komemoraciju Beti Đorđević: Pjevačicu dugo nismo vidjeli u javnosti (Video)
Vrsna umjetnica biće sahranjena u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Prisjetimo je se:
