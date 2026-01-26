Ona je prva stigla na komemoraciju Beti Đorđević: Pjevačicu dugo nismo vidjeli u javnosti (Video)

Komemoracija povodom smrti Beti Đorđević održava se danas, 26. januara, u 13.00 časova

Muzička scena ostala je 20. januara ostala bez jednog od svojih najprepoznatljivijih i najtoplijih glasova. Iznenadni odlazak pjevačice čarobnog glasa i dugogodišnje miljenice publike, Blagice Beti Đorđević (82), zatekao je publiku, kolege i poštovaoce širom regiona. Iza nje ostaje bogato i neizbrisivo umjetničko nasljeđe.

Komemoracija povodom smrti Beti Đorđević održava se danas, 26. januara, u 13.00 časova, u mts Dvorani, gdje će prijatelji, kolege i poštovaoci njene umjetnosti imati priliku da se oproste i odaju poslednju počast jednoj od najomiljenijih pjevačica bivše Jugoslavije.

Među prvima je stigla pjevačica Jellena, koju dugo nismo imali prilke da vidimo u javnosti:

Jelena Lalović, poznatija kao Jelena sa dva L, došla je da oda poslednju počast umjetnici iza koje ostaje bogato i neizbrisivo umjetničko nasljeđe.

Među poznatim licima, ekipa MONDA zabilježila je i Milicu Dugalić:

Vrsna umjetnica biće sahranjena u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

