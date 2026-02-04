Ko je prvi muž Kaje Ostojić kom je bačena bomba na lokal: imala 19 kad se udala, a onda je 9 godina bio u zatvoru

Pjevačica Kaja Ostojić sa Nikolom Dragojlovićem Sovom bila je kada je imala samo 19 godina, a par je zajedno dobio i ćerku.

Vijest da je bivšem suprugu pjevačice Kaje Ostojić, Nikoli Dragojloviću Sovi, bačena bomba na lokal u isto vrijeme kada su bombaši izveli napad i na kuću Zdravka Čolića potresla je javnost.

Prema dostupnim informacijama, incident se desio u utorak, 3. februara, a iako je načinjena vidljiva materijalna šteta, srećom, nije bilo povrijeđenih.

Inače, Dragojlović je prvi suprug pjevačice Kaje Ostojić, a sudbonosno "da" rekli su kada je imala samo 19 godina. Ipak, ljubav nije dugo trajala, a pjevačica je pričala u prošlosti o detaljima njihovog odnosa.

"Kada sam saznala da sam trudna nisam bila uplašena, iako sam bila mlada. Nije ni Nikola. Bili smo u fazonu: to je tako, mi se volimo, zadržaćemo dijete i vjenčaćemo se jer nam je lijepo. Moji su imali velika očekivanja, pa im je vijest da sam trudna bila šokantna. Bili su i protiv moje veze sa Nikolom. Povrijedila sam ih svojim postupcima, bili su baš ljuti na mene, ali sada ih razumijem. I ja bih sada bila ljuta na svoju ćerku da mi tako nešto priredi", ispričala je jednom prilikom pjevačica za "Hit Informer".

Međutim, uprkos protivljenju roditelja, Kaja i Nikola su se vjenčali. Najprije u crkvi, a potom su sklopili i građanski brak i organizovali veliko svadbeno slavlje.

"Bila je to prava srpska svadba! Imali smo tri muzike, na čelu sa orkestrom Mirka Kodića. Bili su mi i roditelji, prećutno su svi bili okej, da ne kažem na silu... Ali taj dan i pamtim kao da je sve bilo na silu. Još sam bila u sedmom mjesecu trudnoće, stomak do zuba, otečena, debela, napolju 38 stepeni. Taj dan mi nije ostao u lijepom sjećanju. Bio mi je loš, kao što je bio i taj brak", pričala je Kaja prije dvije godine, te objasnila da su problemi sa Nikolom počeli još dok je bila trudna sa ćerkom Nikolinom, a Dragojlovića je odlučila da ostavi kada je njihova nasljednica imala šest mjeseci.

"U trudnoći sam počela da shvatam da on nije za mene, ali sam pomislila: 'Ma rade mi hormoni jer sam u drugom stanju. Možda sam luda.' Kada sam se porodila, očekivala sam njegovu podršku. Nisam je dobila. Tada sam shvatila da ni sama psihički nisam bila spremna za bebu, iako sam mislila da jesam. Dodatno sam bila poljuljana time što mi Nikola ništa nije pomagao. Preče mu je bilo da izađe u grad sa društvom nego da bude uz mene i ćerku. Imao je 24 godine i bio je neiživljen. Posle jedne veće svađe pozvala sam oca da dođe po mene. Tata se odmah stvorio, a ja sam podnijela papire za razvod braka. Bez obzira na to što sam mojima zadala tešku ranu time što sam otišla od kuće i udala se za dečka kog nisu odobravali, pružili su mi ruku i primili me nazad. Oni su mi mnogo pomogli u odgajanju ćerke, kao i tetka Verica, koja je bitna figura u mom životu", otkrila je pjevačica, koja je posle razvoda dvije godine sa nasljednicom Nikolinom živjela u Novom Sadu, kod svojih roditelja.

Pogledajte kako danas izgleda njihova ćerka Nikolina:

Nikola Dragojlović, prema Kajinim tvrdnjama, u prvim godinama posle razvoda nije mnogo mario za ćerku, niti je uplaćivao alimentaciju.

"Nisam dobila maltene nijednu alimentaciju u životu od njega! Nisam imala nikakvu pomoć ni bilo koje druge vrste. Prve dvije godine ni traga ni glasa od njega, niti od njegovih. Taj period mi je bio baš težak, kao neka crna rupa. Sama sam je izdržavala... Tek kasnije je Nikola uspostavio kakav-takav odnos sa Nikolinom, koja je tokom raspusta odlazila kod njegove sestre i majke. Ali bez obzira na sve, ja sam Nikoli oprostila. Ne držim loša osjećanja u sebi, ni loše uspomene, jer to dovodi do najgorih bolesti", rekla je Kaja tada.

Inače, Dragojlović je 2021. izašao iz zatvora u Beču gdje je proveo devet godina zbog dilovanja narkotika i napada na službeno lice. Inače, on je 2012. uspio da pobjegne iz zatvora Zabela. Međutim, kasnije je pronađen i osuđen u Beču.