Bačen eksploziv na lokal bivšeg muža Kaje Ostojić: Drama u centru Beograda

Bačen eksploziv na lokal bivšeg muža Kaje Ostojić: Drama u centru Beograda

Autor Đorđe Milošević

Autor Đorđe Milošević
0

Dragojlović ovaj lokal u centru grada drži sa poslovnim partnerom.

Bačen eksploziv na lokal bivšeg muža Kaje Ostojić Izvor: Instagram / kajaostojic

U lokal brze hrane u centru Beograda, koji je u vlasništvu prvog supruga pjevačice Katarine Kaje Ostojić, Nikola Dragojlović, poznatijeg kao Sova, bačena je eksplozivna naprava, saznaju domaći mediji.

Incident se desio u utorak, 3. februara, na dan kada je bačena i bomba na kuću Zdravka Čolića na Dedinju.

Kako se dalje saznaje, u incidentu nije bilo povrijeđenih, dok se na lokalu može primijetiti razbijeno staklo na ulazu.

Izvor: Kurir



Podsjetimo, Nikola Dragojlović je javnosti poznat kao prvi suprug Katarine Kaje Ostojić, za kog se pjevačica udala sa samo 19 godina, a iz tog braka imaju ćerku Nikolinu.

Par se, veoma brzo pošto je dobio dijete, razveo.

Pogledajte

00:17
Bačena bomba na lokal bivšeg muza kaje ostojić u kolarčevoj ulici
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Kaja i Nikola nisu ostali u dobrim odnosima, a pjevačica je često u medijima isticala kako njen bivši muž ne vodi računa o njihovoj nasljednici.

Podsjećanja radi, Sova je ubrzo nakon razlaza s Kajom završio iza rešetaka, kako se tada pričalo zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Krajem juna 2009. posle velike potjere opet je uhapšen. Na putu Užice-Zlatibor, Dragojlovića su lišili slobode zbog dilovanja narkotika i napada na službeno lice. Međutim, ovaj žestok momak u septembru 2012. je uspio da pobjegne iz zatvora Zabela, ali je pronađen i osuđen u Beču gdje je proveo devet godina iza rešetaka.

Tagovi

Kaja Ostojić eksplozivna naprava nikola dragojlović napad bivši muž

