Posle silovanja je nazivali zavodnicom: Imala samo 13 godina kad je moćnik namamio u kuću Džeka Nikolsona

Nadolazeći film "The Girl" ispričaće priču o ozloglašenom slučaju Romana Polanskog iz perspektive koja je predugo bila zanemarena – perspektive njegove žrtve, Samante Gajmer.

Gotovo pola vijeka nakon što je postala središte jednog od najmračnijih i najkontroverznijih holivudskih skandala, Samanta Gajmer konačno će dobiti priliku da ispriča svoju priču – pod sopstvenim uslovima i sopstvenim glasom.

Najavljen je film "The Girl", dugo očekivana adaptacija njenih memoara iz 2013. godine, "The Girl: A Life in the Shadow of Roman Polanski". Projekat, koji ima punu i bezrezervnu podršku same žrtve, a fokus nije na Romanu Polanskom, reditelju koji ju je 1977. godine, kao trinaestogodišnjakinju, namamio na fotografisanje za pariški "Vogue" u kući Džeka Nikolsona, a zatim drogirao i silovao.

Umjesto toga, film će se duboko baviti njenim bolnim, traumatičnim i prerano prekinutim odrastanjem u sjenci tog zločina.

Film će istražiti i ono što je uslijedilo – nemilosrdnu medijsku oluju koja ju je proglasila "lolitom" i !zavodnicom", kao i pravosudni cirkus koji je usledio.

Gajmer je u svojim memoarima opisala poniženja u sudnici, gdje je sudija Lorens Dž. Ritenband, opsjednut medijskom pažnjom, njen slučaj pretvorio u spektakl. Polanski je pobjegao od kazne u Francusku, zemlju čiji je državljanin i koja odbija da ga izruči Sjedinjenim Američkim Državama. U međuvremenu, za se*sualno zlostavljanje optužile su ga još četiri žene.

Režiju i scenario potpisuje francusko-američka filmska autorka Marina Zjolkovski. Najveći izazov – izbor glumice koja će tumačiti mladu Samantu – riješen je angažovanjem trinaestogodišnje američko-ukrajinske glumice u usponu, Kerolin Kačen.

Producenti su otkrili da je izabrana među stotinama kandidatkinja, a presudna je bila njena sposobnost da prenese unutrašnju snagu i ranjivost lika. Uloge njenih roditelja, Suzan i Boba, koji su se takođe našli usred medijskog i pravnog vrtloga, povjerene su Dri Hemingvej, praunuci slavnog pisca i cijenjenoj glumici nezavisnog filma ("Starlet"), kao i Goru Abramsu, poznatom iz nedavnog horora "The Substance".

Sama Samanta Gajmer, koja danas vodi povučen život kao supruga i majka, aktivno je uključena u projekat. Njen stav, često pogrešno tumačen u medijima, ključan je za razumijevanje ove priče. Iako je javno oprostila Polanskom, naglasila je da taj oproštaj ne znači opravdavanje zločina, već njenu ličnu potrebu da se oslobodi tereta mržnje i bijesa kako bi mogla da nastavi sa svojim životom. Upravo tu složenost film želi da istraži.