Poznata influenserka svake druge nedelje živi sa bivšim mužem: "Proživljavamo apsolutni pakao na zemlji"

Autor Ana Živančević
0

Ela Dvornik svake druge nedelje živi sa bivšim mužem: "Proživljavamo apsolutni pakao na zemlji"

Ela Dvornik svake druge nedelje živi sa bivšim mužem Izvor: Youtube pritnscreen/ elladvornik

Influenserka Ela Dvornik objavila je na Instagramu video u kojem je otkrila da ove nedelje živi sa bivšim mužem i ćerkama u kući u Istri.

"Srećan vam ponedeljak. Prva nedelja je u drugom mesecu, a to znači da ja opet idem da nedelju dana živim sa svojim bivšim", rekla je.

"Ovog puta u Istru nosim samo stvari za trening i ovako za oblačenje, jer sam prošli put nosila kombinacije kao da se sređujem, ali sada mi se ne da. Moram da ponesem i pidžamu, jer je u toj kući toliko hladno, što je ironično, s obzirom na to da u njoj proživljavamo apsolutni pakao na zemlji", dodala je.

Njena objava iznenadila je mnoge. Podsetimo, Ela je ranije odgovarala na pitanja pratilaca, a jedno od njih glasilo je: "Da li devojčice žive s tobom?"

"Bravo, pravo u centar. Ne žive sa mnom. Imamo podeljeno starateljstvo (za sada). Međutim, sutkinja je u privremenoj meri odredila da devojčice žive sa ocem u našoj porodičnoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu", odgovorila je.

Ono što je mnoge iznenadilo jeste informacija da Ela i njen bivši suprug Čarls Pirs svake druge nedelje žive zajedno sa decom.

"Ovo je najveći apsurd ikada, ali čisto da znate da i to postoji. Kada je mojih sedam dana, provodim ih u istoj kući sa bivšim suprugom i ćerkama. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svake druge nedelje, srećna porodica. Mogu da se rugam ovome jer ni njemu ni meni to nije drago, ali tako su odredili", otkrila je.

Izvor: Story.hr/ MONDO

Ela Dvornik bivši muž

