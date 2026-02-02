"Drska, glupa i bezobrazna": Breskvica odbila podršku Karleuše, ona odmah upalila vrijeđalicu

Pjevačica Jelena Karleuša oplela je po mlađoj koleginici Anđeli Ignjatović Breskvici, nakon što joj se nije zahvalila zbog ukazane podrške.

Izvor: Pink/printscreen/Mondo

Anđela Ignjatović Breskvica bila je jedna od gošći na proslavi povodom rođenja ćerke Lole voditelja Ognjena Amidžića.

Mlada pjevačica bila je raspoložena za razgovor sa pripadnicima sedme sile, te je bez zadrške govorila o neprijatnostima koje je doživela nakon gostovanja u emisiji "Amidži šou", kada se suočila sa brojnim negativnim komentarima.

Tom prilikom osvrnula se i na podršku Jelene Karleuše, koja je pored nje podržala i Anu Bekutu, ističući da joj ista nije potrebna.

"Imala sam 'prozivke' i prije te emisije. Nisam očekivala njenu podršku, nije mi potrebna. Mene prozivaju šta god da kažem", rekla je Breskvica tada.

Nedugo potom, stigao je i odgovor njene starije koleginice Karleuše, koja nije krila nezadovoljstvo pjevačicinim izjavama.

"Da li sam rekla da je mala neviđeno glupa? Zašto me tjerate da se ponavljam. Tim odbijanjem podrške pokazala je koliko je drska, nevaspitana, nezahvalna i bezobrazna", poručila je, dodajući da ne želi dalje da produbljuje temu.

(Informer / MONDO)