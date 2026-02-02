logo
Šer željela da dodijeli nagradu mrtvom pjevaču, pa ga pozvala na binu: Pjevačica se žestoko izblamirala pred milionima

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Šer se zbunila dok je dodjeljivala nagradu za životno djelo.

Šer željela da dodijeli nagradu mrtvom pjevaču, pa ga pozvala na binu: Pjevačica se žestoko izblamir Izvor: Twitter printscreen/TheCut

Na 68. dodjeli Gremi nagrada u Los Anđelesu, pjevačica Šer dobila je priznanje za životno djelo, a zatim izašla na binu kako bi proglasila pobjednika u kategoriji snimak godine.

Šer je zbunjeno pogledala u ekran i izgovorila da Gremi ide Luteru Vanderosu. Publika je prasnula u smijeh i nevjericu, budući da je Luter Vanderos preminuo još 2005. godine.

Tek nekoliko sekundi kasnije, Šer je shvatila grešku i brzo se ispravila.

"O, ne… Kendrik Lamar", rekla je pjevačica.

Tada je postalo jasno da je pravi dobitnik Kendrik Lamar, koji je zajedno sa SZA osvojio nagradu za pjesmu "Luther".

Kendrikova numera inspirisana upravo pokojnim Vanderosom, što je, prema mišljenju mnogih, i dovelo do zabune.

Na društvenim mrežama odmah su krenuli komentari ,od onih koji tvrde da je Šer "tek sad saznala da je Vandros umro", do spekulacija da je čitava scena bila dio namjernog performansa.

Bilo je i onih koji su otišli korak dalje, dovodeći u pitanje njeno stanje u tom trenutku.

Dok jedni gaf nazivaju sramotom, drugi tvrde da je Šer, svjesno ili ne, napravila trenutak koji će se prepričavati godinama i još jednom bacila sjenku skandala na najprestižniju muzičku dodjelu.

Izvor: Informer/ MONDO

