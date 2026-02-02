logo
Gej scena u udarnom terminu na Javnom servisu

Autor Dragana Tomašević
Društvene mreže preplavljene su komentarima na scenu poljupca dvojice muškaraca pod vodom u seriji "Sram" koja je emitovana na HRT-u

Gej scena u udarnom terminu na Javnom servisu

Scena gej poljupca u popularnoj hrvatskoj seriji "Sram" izazvala je lavinu reakcija korisnika društvenih mreža širom regiona. Publiku je posebno zaintrigirao detalj da se pomenuta serija emituje na HRT-u, Hrvatskom javnom servisu.

Društvene mreže preplavljene su pozitivnim komentarima na scenu poljupca dvojice muškaraca pod vodom, a neki su i detaljno analizirali njen kontekst.

"Sve vreme su bili pod vodom, jer briga je uvek prisutna, ali opet su dovoljno hrabri da se poljube i budu prisni. Predivno izvedena scena. I sa građanskom hrabrošću. Sve se jasno vidi. Nikakvi čudni uglovi i 'igre svetla i sene', "Na hrvatskoj nacionalnoj televiziji... Da."... samo su neki od komentra na mreži X.

Pogledajte scenu:

Radnja serije "Sram"

"Sram" je hrvatska televizijska serija nastala po uzoru na istoimenu norvešku seriju.

Prati živote grupe srednjoškolaca i istražuje svakodnevna pitanja tinejdžerskog života, kao što su njihova prijateljstva, ljubavne veze i mentalno zdravlje. Radnja serije odvija se u Zagrebu, a glavni junaci pohađaju Prirodoslovnu školu Vladimira Preloga.


Treća sezona, koja se trenutno emituje, fokusira se na lik Lovre, kog je publika upoznala u prvoj sezoni kao Jakovljevog najboljeg prijatelja i Evinog bliskog prijatelja. U slobodno vreme često izlazi s Jakovom kod "Džamije" (Meštrovićev paviljon), gde uvežbavaju nove skejt trikove.

U prvoj sezoni Lovro izražava osećanja prema Evi, dok ga ona krivi za raskid veze s Jakovom, a u drugoj sezoni sve se više druži s grupom dečaka iz škole, naročito s Nikolom, koji nastoji da ga zaštiti od nasilne grupe koja od Lovre traži da im vrati novac. U trećoj sezoni Lovro je prikazan kao lik rastrzan između tuđih očekivanja i sopstvenih dilema, te razvija odnos koji ga podstiče da preispita ko je i koliko je spreman da bude iskren prema sebi i onima oko sebe.

Scenaristi treće sezone serije "Sram" su Boris Grgurević i Sandra Pašić.

Srpska rediteljka potpisuje seriju "Sram"

Rediteljka Jelena Gavrilović, koja iza sebe već ima serije "Kljun" i "Tajkun 2", režirala je i hrvatsku seriju "Sram".

Jelena je prošle godine u intervjuu za Kurir otkrila kako je došlo do toga da baš ona režira hrvatsku adaptaciju originalne priče "Skam", revolucionarnog formata norveškog NRK.

"Pre tri godine sam zapravo dobila poziv od Ivana i Bruna s pitanjem da li bih režirala tinejdžersku seriju "The Outsiders", koju su u tom trenutku razvijali. Mi se tada nismo poznavali, jedina "preporuka" koju su imali je serija "#SamoKazem", koju sam ja režirala i čiji su oni bili veliki fanovi. Meni se dopalo to što su oni postavili kao jedan od svojih ciljeva da razvijaju tinejdžerske sadržaje za televiziju i internet, tu smo se prepoznali, i ubrzo je usledilo prijavljivanje na konkurs HRT za tinejdžersku seriju s hrvatskom adaptacijom uspešne norveške serije "Skam". Ta serija je svojevrstan fenomen zbog svog revolucionarnog načina distribucije, a naša adaptacija je osma po redu na svetskom nivou. Ja sam u proces bila uključena od samog početka, tako da su iza Bruna, Ivana i mene dve godine rada i razmišljanja o svemu.

Otkrila je i šta je specifično za hrvatsku verziju svetskog hita.

"Svaka adaptacija donosi neku promenu u priči i prilagođavanju na lokalni kontekst. Hrvatsko društvo je drugačije od norveškog, pa će svako ko poznaje original primetiti promene u likovima, dijalozima, školi, porodici... Ono što takođe mislim da je velika promena jeste naš esetski pristup i poigravanje s nekim režijskim postupcima, jer smo hteli da govorimo savremenim jezikom današnjih tinejdžera koji su vizuelno vrlo osvešćeni i drugačije percipiraju istinitost i dokumentarizam koji je postojao u originalu.

sram gej scena HRT

