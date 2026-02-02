"Došla neka s dudama, a ja ostao bez posla": Voditelj o otkazu na RTS i transplantaciji kose, koštala ga 5.000 eura

Voditelj Goran Čomor otvoreno govorio o novom imidžu, infarktu, razvodu i intimi

Izvor: Youtube

Poznato TV lice Goran Čomor vratio se na male ekrane, i to u drugačijem izdanju na koje smo navikli. Goran je u medijskoj pauzi riješio da uradi transplantaciju kose, a sada je za Kurir televiziji otkrio i kako se odlučio na taj korak, ali i otkrio detalje o poslu o kojima javnost ništa nije znala.

"Uradio sam kosu prije godinu dana, možda je to trebalo i ranije. Da sam znao kako ću se ja bolje osjećati, uradio bih to i ranije.Čak su me moji drugari i prijateljice odvraćali od toga: "Daj, bre, šta radiš to?" Ja sam sve to uzimao u obzir, ali presuđujem sam za sebe. Imao sam strah jer se bojim jako igle i injekcije. Plašio sam se bola. Kad sam riješio da idem, onda straha više nema", rekao je voditelj,a potom otkrio koliko ga je koštala transformacija.

."Samo odlazak je bio preko 5.000 eura, a da ne pričam dalje. Ja izdajem neki stan u kome živi dečko iz Turske. On studira medicinu ovdje, a njegovi roditelji drže tu kliniku tamo. On je na mene uticao da to uradim. Oni rade svjetski džet-set, ne rade čak ni Turke. On je napravio taj kontakt, ali je uslov bio da ja to ne reklamiram. Kad sam okačio post, bilo je 100.000 pregleda u danu. Ljudi me stalno pitaju, ali oni to neće. Ja sam to prebio kroz stanarinu.

Čomir je otac dva sina, a prisjetio se teške situacije nakon razvoda, kada je pomislio da će ostati bez njega.

"Ja sam roditelj i otac. Ne vidim ja razliku između majke i oca kad voliš svoje dijete. Strašno me nervira ona priča "otac ko kolac". To mi je tako strašno. Gdje piše da majka može da voli više nego otac? To je nemjerljiva stvar. Svako voli na način na koji umije. Borio sam se da izvedem svoju djecu Luku i Savu na pravi put ljubavlju i snagom. Učio sam ih samopouzdanju, Starijeg sam dobrog izučio, a mlađi malo klati. Završili su neke škole. Život je pred njima. Tu sam da im budem vjetar u leđa i da im pomognem".

"Imao sam infarkt, tri stenta. Zadesio me je u Beču 31. decembra, trebalo je da radim Novu godinu u hali, 20 pjevača. U pola pet sam završio na operaciji. Šetao sam po Marijahilferštrase, ulazio sam u radnje, toplo-hladno. Valjda neki tromb. Radio sam neku kontrolu i sve je bilo u redu. U tom trenutku sam samo mislio na djecu i kako će bez mene kroz život. Tad su bili mnogo mlađi, to je bilo prije 10 godina. Posle me više ništa nije interesovalo. Sve ima i svoje dobre stvari".

Čomir priznaje da je uvijek bio taj koji je davao otkaz na televizijama na kojima je radio.

"Radio sam na svim televizijama u regionu. Svuda sam odlazio ja, ja sam taj koji je davao otkaze. Sa RTS sam otišao kad su počeli da daju one malo veće otpremnine. Nit kosku glođu, niti je drugom daju. Ja sam radio u Radio Beogradu i radio sam emisiju "Marketing ekspres" za televiziju. Meni je šminkerka rekla da više ne radim. Ja u šoku. Tad je došla neka konkubina urednikova s nekim lijepim dudama. Zadržala se dva mjeseca, nju nije zanimalo voditeljstvo, već samo da se uslika i da sebi poveća cijenu. Ode za London, a ja sam ostao bez posla. Imam porodicu, djecu, treba da ih hranim. Baza mi je uvijek bila Radio Beograd. Kad osjetim da mi nije dobro i da se moja riječ ne čuje gdje treba, odlazio sam".