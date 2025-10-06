Jelena Đoković pozirala u ultra kratkoj suknji: Na ramenu krokodil, nikad brutalnije nije izgledala (Foto)

Detalj koji je sve podigao na viši nivo bio je veliki zlatni broš.

Supruga najboljeg tenisera sveta ikada Novaka Đokovića, Jelena Đoković, pojavila se juče na nedelji mode u Parizu.

Jelena je pozirala rame uz rame sa jednom od najmoćnijih žena sveta, Anom Vintur, te još jednom pokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih dama sa ovih prostora, ali i šire.

Novakova supruga se pojavila u beloj mini haljinici s polo kragnom, a preko je nosila bež oversajz sako, te je stajling odmah privukao pažnju svetkih fotografa.

Detalj koji je sve podigao na viši nivo bio je veliki zlatni broš u obliku krokodila, što su odmah svi primetili.

Obožava srpske dizajnerke

Jelena Đoković obožava da nosi i kreacije srpskih dizajnerki. Svi se sećaju koliko je kardigan, koji je nosila na Vimbldonu, privukao pažnju. Košta 1.050 evra, a cena je visoka jer je izrađen od vune angorske koze.

Pogledajte kako je Jelena izgledala na dodeli Laureus nagrada:

O njenoj haljini na dodeli "Laureus" nagrada pričalo se danima, a tada je pobrala veliku pažnju svetkih medija.