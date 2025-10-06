logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jelena Đoković pozirala u ultra kratkoj suknji: Na ramenu krokodil, nikad brutalnije nije izgledala (Foto)

Jelena Đoković pozirala u ultra kratkoj suknji: Na ramenu krokodil, nikad brutalnije nije izgledala (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Detalj koji je sve podigao na viši nivo bio je veliki zlatni broš.

Jelena Đoković u kratkoj suknji Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Supruga najboljeg tenisera sveta ikada Novaka Đokovića, Jelena Đoković, pojavila se juče na nedelji mode u Parizu.

Jelena je pozirala rame uz rame sa jednom od najmoćnijih žena sveta, Anom Vintur, te još jednom pokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih dama sa ovih prostora, ali i šire.

Novakova supruga se pojavila u beloj mini haljinici s polo kragnom, a preko je nosila bež oversajz sako, te je stajling odmah privukao pažnju svetkih fotografa.

Detalj koji je sve podigao na viši nivo bio je veliki zlatni broš u obliku krokodila, što su odmah svi primetili.

Obožava srpske dizajnerke

Jelena Đoković obožava da nosi i kreacije srpskih dizajnerki. Svi se sećaju koliko je kardigan, koji je nosila na Vimbldonu, privukao pažnju. Košta 1.050 evra, a cena je visoka jer je izrađen od vune angorske koze.

Pogledajte kako je Jelena izgledala na dodeli Laureus nagrada:

O njenoj haljini na dodeli "Laureus" nagrada pričalo se danima, a tada je pobrala veliku pažnju svetkih medija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jelena Đoković Novak Đoković suknja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ