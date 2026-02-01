"Svi misle da sam agresivac": Marija Šerifović o predrasudama sa kojima se suočava, priznala da je jako emotivna

Marija Šerifović progovorila je o svojim emocijama i napadima bijesa.

Pjevačica Marija Šerifović u velikoj ispovijesti priznala je da rijetko u životu ima "žutu minutu", ali i da je, poput svakog čoveka od krvi i mesa, sklona greškama i trenucima ranjivosti.

"Rijetko kad mi dode žuta minuta, to mi se možda pet puta desilo do sada u životu. To su bile užasno stresne situacije, koje sam nekad znala da riješim, nekada ne. Ipak sam samo osoba od krvi i mesa! Može dosta toga da me poljulja, ljudi me doživljavaju kao bezobraznu, bahatu, drsku, nevaspitanu, ali nisam takva. Samo sam brzopleta, nemam živaca i ne volim spore ljude. Ranjiva sam i emotivna, možda sam emotivnija od svakog koga poznajem", priznaje Marija koja je nedavno bila u centru pažnje javnosti kada se na društvenim mrežama pojavio snimak na kome udara auto vidno bijesna.

Tako su mnogi poslije tog snimka nagađali da se bes koji je iskalila na automobilu rodio poslije svađe sa boljom polovinom, Marija je tvrdila da je tada sebe povrijedila i da nikad nikog nije udarila.

"Svi misle da sam agresivac i da sam u stanju nekog da udarim, a ja sam zapravo samo glasna. Glasno pričam, smijem se, svađam, volim... Ne umijem drugačije", rekla je pjevačica, koja je posle tog ispada u javnosti bila na meti osuda pojedinaca na društvenim mrežama, nakon čega je izjavila da svom djetetu ne bi dozvolila da ima iste prije srednje škole. Pjevačica napominje da je bitan rad na sebi kako bi ljudi napredovali i da posjećivanje terapeuta nije tabu tema.

Ide kod terapeuta 20 godina

"Svakodnevno radim na sebi zajedno s terapeutom već dvadeset godina. Borim se da nađem što adekvatnije načine da savladavam život iz dana u dan, da mi bude što bolji i produktivniji. To nekad radim sa terapeutom, nekad sama sa sobom, a nekad uz pomoć ljudi koji me okružuju", priznaje Šerifovićeva i za kraj šalje svima jasnu poruku.

"Važno je održavati mentalno zdravlje. To što živimo u Srbiji gdje je odlazak kod terapeuta tabu tema, jer vas tada svrstavaju u lude, to je fuj stav. Imam svoju doktorku, a možda je ona kriva što nekima idem na živce više, nekima manje, ali ja je ne bih mijenjala nikada", kaže Marija Šerifović.