Marija Šerifović pokazala sina na Badnji dan: Objava sve razniježila, niko ne može vjeruje koliko je dečak porastao

Marija Šerifović čestitala je pratiocima praznik uz fotografiju sa sinom
Pjevačica Marija Šerifović oduševila je pratioce poslednjom objavom. Ona je svima čestitala praznik uz fotografiju sina, a lice mu je, kao i uvijek, sakrila stikerom.
Mnogi su bili iznenađeni koliko je dječačić porastao, a na fotografiji se vidi dok pozira u porodičnom domu dok nosi praznični džemper na kojem piše "Srećan Božić".
- Srećno svima Badnje jutro, dan, popodne, predveče i veče - napisala je Marija u opisu.Izvor: serifovic / Instagram
Fotografija je za kratko vrijeme prikupila mnogo reakcija, a malo ko je mogao da ostane ravnodušan na objavu pjevačice.
(/MONDO)