logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marija Šerifović pokazala sina na Badnji dan: Objava sve razniježila, niko ne može vjeruje koliko je dečak porastao

Marija Šerifović pokazala sina na Badnji dan: Objava sve razniježila, niko ne može vjeruje koliko je dečak porastao

Autor Jelena Sitarica
0

Marija Šerifović čestitala je pratiocima praznik uz fotografiju sa sinom

Marija Šerifović pokazala sina na Badnji dan: Objava sve razniježila, niko ne može vjeruje koliko je dečak porastao Izvor: Instagram/serifovic

Pjevačica Marija Šerifović oduševila je pratioce poslednjom objavom. Ona je svima čestitala praznik uz fotografiju sina, a lice mu je, kao i uvijek, sakrila stikerom.

Mnogi su bili iznenađeni koliko je dječačić porastao, a na fotografiji se vidi dok pozira u porodičnom domu dok nosi praznični džemper na kojem piše "Srećan Božić".

- Srećno svima Badnje jutro, dan, popodne, predveče i veče - napisala je Marija u opisu.

Izvor: serifovic / Instagram

Fotografija je za kratko vrijeme prikupila mnogo reakcija, a malo ko je mogao da ostane ravnodušan na objavu pjevačice.

(/MONDO)

Tagovi

Marija Šerifović sin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ