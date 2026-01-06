Marija Šerifović pokazala sina na Badnji dan: Objava sve razniježila, niko ne može vjeruje koliko je dečak porastao

Marija Šerifović čestitala je pratiocima praznik uz fotografiju sa sinom

Izvor: Instagram/serifovic

Pjevačica Marija Šerifović oduševila je pratioce poslednjom objavom. Ona je svima čestitala praznik uz fotografiju sina, a lice mu je, kao i uvijek, sakrila stikerom.

Mnogi su bili iznenađeni koliko je dječačić porastao, a na fotografiji se vidi dok pozira u porodičnom domu dok nosi praznični džemper na kojem piše "Srećan Božić".

- Srećno svima Badnje jutro, dan, popodne, predveče i veče - napisala je Marija u opisu.

Izvor: serifovic / Instagram

Fotografija je za kratko vrijeme prikupila mnogo reakcija, a malo ko je mogao da ostane ravnodušan na objavu pjevačice.

(/MONDO)