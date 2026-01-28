Danijela Dimitrovska na vjenčanju nosila haljinu Viktorije Bekam: Papreno skup autfit manekenke na tajnoj ceremoniji

Danijela Dimitrovska izgledala je božanstveno na svom vjenčanju, a za ovaj stajling izdvojila je skoro 5.000 eura.

Voditeljka i manekenka Danijela Dimitrovska juče se u tajnosti udala za partnera Jevrema Kosnića. Nakon crkvenog vjenčanja par je upriličio intimnu proslavu u jednom beogradskom restoranu, a Danijela je blistala u elegantnom, moćnom autfitu koji je sve ostavio bez riječi.

Danijela je izgledala svedeno, otmeno, a moćno u papreno skupom stajlingu na kojem bi joj zavidele i najveće svjetske zvijezde.

Pogledajte kako je Danijela izgledala na vječanju:

Ona je za svoj poseban dan nosila bijelu haljinu Viktorije Bekam koja košta oko 1.300 eura. U pitanju je model koji prati liniju tijela i ima proreze na rukavima kao i nabore na kukovima, te je Danijelina vitka linija došla do izražaja.

Ovu elegantnu toaletu Viktorija Bekam je nosila kada su ona i Dejvid išli na večeru sa princem Čarlsom.

Danijela je za svoj poseban dan obratila pažnju na svaki detalj, a tokom crkvene ceremonije je na glavi sve vrijeme nosila maramu dok je preko haljine imala bijeli kaput koji nije skidala. U pitanju je strukiran kaput poznatog brenda čija je cijena oko 2.800 eura.

Sve je upotpunila elegantnim belim cipelama sa srebrnim detaljima koje su kreacija dizajnerke iz Poljske koju obožavaju holivudske zvijezde poput Lejdi Gage i Keti Peri. Njihova cijena je 1.400 eura.

Najavila veliko vjenčanje

Podsjetimo, Danijela se oglasila na svom Instagramu nakon što se Jevremu pred Bogom zavjetovala vječnu ljubav.

"Moje zauvijek da, 27.01.2026. Tiho, u malom krugu. Uskoro slavimo svi zajedno", napisala je Danijela.

