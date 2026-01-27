"Letio sam 6 metara i zabio se u ogradu": Mili pao s motora i polomio rebro, otkrio kako se osjeća posle saobraćajke

Aleksandar Milić Mili je tokom odmora, doživio saobraćajnu nezgodu u Tajlandu, a završio je sa polomljenim rebrom i povrijeđenim kukom

Izvor: printscreen/youtube/Zvezde Granda

Kompozitor i producent Aleksandar Milić Mili vratio se snimanju "Zvezda Granda" i otkrio da se oporavio nakon nezgode koju je doživio u Tajlandu.

Mili je tokom odmora, doživio saobraćajnu nezgodu u Tajlandu, a završio je sa polomljenim rebrom i povrijeđenim kukom.

Međutim, iako se nesreća doodila nedavno, juče je raspoložen i odmoran stigao na snimanje novih epizoda "Zvezda Granda" i tim povodom otkrio da li se u potpunosti oporavio nakon nezgode u Tajlandu.

Na pitanje novinara da li se oporavio nakon nezgode u kojoj mu je polomljeno rebro, odgovorio je: "Jesam, kao što vidite, kao nov sam", poručio je Mili.

Mili je na društvenim mrežama otkrio da je već četvrtog dana odmora pao je sa motora i zakucao se u ogradu zbog čega je odmah hospitalizovan.

"Letio sam 6 metara i zabio se u neku ogradu. Nisam kriv, parkiran kamion na okuci krenuo u rikverc i imao sam sreće samo polomio rebro, uganuo kuk i odrao kožu od glave do pete", otkrio je tada Mili.

(Kurir, MONDO)





