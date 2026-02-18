Kerstin G. umrla je od hipotermije na Grosglokneru, a njen dečko se suočava sa optužbama za neodgovornost i nepažnju tokom planinarenja.

Više od godinu dana nakon što se 33-godišnja žena smrzla na smrt na najvišoj austrijskoj planini, njenom dečku u četvrtak počinje suđenje pod optužbom za ubistvo iz grube nepažnje.

Kerstin G. umrla je od hipotermije tokom planinarskog izleta na Grosglokner koji je tragično završio u januaru prošle godine. Njen dečko optužen je da ju je iscrpljenu i nezaštićenu ostavio blizu vrha u olujnim uslovima dok je on otišao da potraži pomoć, piše BBC.

Tužioci tvrde da je optuženi, kao iskusniji planinar, bio "odgovorni vodič ture" te da se nije na vrijeme vratio niti pozvao pomoć za svoju djevojku. Austrijski mediji identifikovali su ga kao Tomasa P., koji poriče krivicu. Njegov advokat Karl Jelinek smrt žene opisao je kao "tragičnu nesreću".

Suđenje je izazvalo veliko zanimanje i raspravu, ne samo u Austriji već i u planinarskim zajednicama daleko izvan njenih granica, jer se postavlja pitanje gdje lična procjena i preuzimanje rizika postaju predmet krivične odgovornosti.

Državno tužilaštvo u Inzbruku smatra ga odgovornim jer je, "za razliku od svoje djevojke, već bio vrlo iskusan u alpskim turama te je planirao izlet". Terete ga da je na turu krenuo iako njegova djevojka "nikada nije učestovala u alpskoj turi ove dužine, težine i nadmorske visine, i to uprkos zahtevnim zimskim uslovima".

Tužilaštvo je objavilo popis od devet propusta, među kojima se navodi da je par krenuo dva sata prekasno, da nije ponio "dovoljno opreme za hitno kampovanje" te da je "dopustio svojoj djevojci da koristi... mekane cipele za snoubord i drugu neprikladnu opremu".

Optuženi osporava te tvrdnje. U izjavi, njegov advokat Karl Jelinek rekao je da je par zajednički planirao turu.

Ostavio devojku da se smrzne na smrt na najvišoj planini u Austriji

"Oboje su smatrali da su... dovoljno iskusni, prikladno pripremljeni i dobro opremljeni", rekao je. Dodao je kako su oboje imali "relevantno alpinističko iskustvo" i bili "u vrlo dobroj fizičkoj kondiciji".

Par je započeo uspon na Grosglokner, vrh visok 3.798 metara. Tužioci kažu da je muškarac trebao da se okrene i vrati dok je to još bilo moguće, s obzirom na jake vjetrove do 74 km/h i niske temperature. Bilo je -8 stepeni Celzijusa, uz osjećaj hladnoće od -20. Međutim, par je nastavio. Prema advokatu optuženog, do mjesta zvanog Frühstücksplatz, tačke nakon koje nema povratka pre vrha, stigli su 18. januara u 13:30.

"Budući da niko od njih nije bio iscrpljen ili preopterećen, nastavili su dalje", rekao je Karl Jelinek.

Izvještaji o daljnjim događajima se razlikuju. Tužioci navode da je par zapeo oko 20:50 te da muškarac nije pozvao policiju niti je slao signale za pomoć kada ih je oko 22:50 nadletao policijski helikopter. Advokat tvrdi da su se u tom trenutku oboje još osjećali dobro i nisu zvali pomoć jer su bili blizu vrha. Snimci s veb-kamere zabijležili su svetla njihovih svetiljki dok su se penjali.

No, nedugo zatim, kaže advokat, situacija se dramatično promenila. Na "potpuno iznenađenje" njegovog klijenta, žena je "iznenada počela pokazivati sve jače znakove iscrpljenosti", ali tada je već bilo prekasno za povratak.

U 0:35 sati 19. januara muškarac je nazvao gorsku policiju. Sadržaj razgovora nije jasan, ali advokat tvrdi da je tražio pomoć i poriče da je policiji rekao kako je sve u redu. Policija pak tvrdi da je nakon toga utišao telefon i više se nije javljao na pozive.

Karl Jelinek kaže da je par uspio doći na četrdesetak metara ispod krsta koji označava vrh Grosgloknera. Budući da je djevojka bila previše iscrpljena da bi se kretala, ostavio ju je kako bi pronašao pomoć, popevši se na vrh i spustivši se s druge strane. Tužioci kažu da ju je ostavio u 2:00 ujutro. Njegov lik, osvijetljen svetiljkom, snimljen je na veb-kameri dok se spuštao s vrha.

Tužilaštvo tvrdi da nije upotrebio aluminijumsku ćebad za spasavanje ni drugu opremu kako bi je zaštitio od hladnoće te da je čekao do 3:30 pre nego što je ponono obavijestio hitne službe. Do tada je najverovatnije bilo prekasno. Zbog jakog vetra helikoptersko spasavanje tokom noći nije bilo moguće.

Kerstin G. umrla je sama u snijegu na zaleđenoj planinskoj padini. Ako bude proglašen krivim, Tomasu P. preti kazna do tri godine zatvora. Kako piše austrijski list Der Standard, osuđujuća presuda mogla bi značiti "promjenu paradigme u planinskim sportovima" i uticati na to koliko bi u budućnosti planinari mogli biti odgovorni za svoje saputnike.

