Postupak vodi sudija Veljko Radovanović. Razlog odlaganja je taj što je, kako je kazao advokat Srđan Lješković, optuženi Stefan Regojević spriječen da dođe u sud.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred podgoričkim Višim sudom i danas je odloženo ročište u ponovljenom postupku u kojem se sudi zbog pljačke pošte i ubistva Ljubiše Mrdaka.

Zbog toga se ranije sudilo Mitru Kneževiću, Stojanu Albijaniću, Nemanji Miljkoviću, Petru Zolaku, Srđanu Svjetlanoviću, Davidu Banjcu i Stefanu Regojeviću.

Advokat Lješković je sudiji ukazao da je Regojević sinoć od 20.30 do ponoć bio na graničnom prelazu Vraćenovići, gdje mu nije dozvoljen prelazak granice od strane BiH policije jer je za njim policija Crne Gore raspisala potragu, potjernicu. Advokat Lješković je istakao da je o tome obavješten sudija u Cazinu i da isti nije dozvolio prelazak. Ukazao je da će Regojević 19.2.2026. biti obavješten od strane sudije u Cazinu o kojoj potrazi se radi.

Ove navode advokata Lješkovića potvrdili su optuženi Petar Zolak i Srđan Svjetlanović. Advokat Lješković je sudu ukazao na telefonsku komunikaciju koju je od sinoć imao sa Regojevićem povodom navedenog.

Sudija Veljko Radovanović je naveo da će se od strane Uptrave policije Crne Gore sud zatražiti potvrdu da li za Regojevićem postoji neka potraga ili potjernica. Sud je naveo da se izdaje i nalog za prinudno dovođenje Regojevića i da se traži od Sektora Granične policije potvrda da se, kao što je rekao advokat Lješković, Regojević 17.2.2026. nalazio na GP Vraćenovići.

Podsjećamo, na prethodnom ročištu je saopšteno da optuženi Petar Zolak, Stojan Albijanić, Nemanja Miljković i Srđan Svjetlanović imaji od strane MUP CG izrečenu zabranu ulaska u Crnu Goru u trajanju od pet godina. Zbog toga neki od njih tada nisu pušteni na graničnom prelazu Vraćenovići. Danas su pristupili svi osim Regojevića.

Podsjećamo, pred podgoričkim Višim sudom 25.2.2025. izrečena je oslobađajuća presuda u postupku povodom oružane pljačke Pošte i ubistva Ljubiše Mrdaka.

U ranijoj žalbi porodice Mrdak, između ostalog, predloženo je da se oslobađajuća presuda preinači u osuđujuću ili da se ukine i postupak vrati na ponovno suđenje. Apelacioni sud je 4. novembra 2025. objavio da je uvažio žalbu na oslobađajuću presudu zbog čega će se ponovo suditi.

Naredna ročišta zakazana su za 31.3.2026. u 13.00, 28.4.2026. u 12.00, 14.4.2026. u 09.00 i 26.5.2026. u 09.00.

Prema navodima optužnice, okrivljeni su po prethodnom dogovoru i razrađenom planu uz prijetnju oružjem od pokojnog Ljubiše Mrdaka, Dragiše Dendića i Igora Ivanovića oteli novac namjenjen za isplatu penzija. Tom prilikom su ukrali 423.000 eura. Istraga je pokazala da je ova grupa sa pripremama oružane pljačke krenula 9. avgusta 2021. godine. Tako je, kako se navodi, optuženi Miljković po unaprijed utvrđenom se sa optuženim Svjetlanovićem iznajmio dva stana u Nikšiću u kojima su se krili prije I nakon pljačke Pošte.