Istraga o tramvajskoj nesreći u Sarajevu vodi u više pravaca sa posebnim akcentom na tehničku ispravnost tramvaja, a do sada je saslušano 30 svjedoka i izuzeto 10 snimaka video-nadzora iz tramvaja i sa svih okolnih objekata, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Izvor: screenshot/radiosarajevo.ba

Iz Kantonalnog tužilaštva preciziraju da su, između ostalih, izuzeti snimci video-nadzora sa "BH Telekoma", Zemaljskog muzeja, Tehničke škole i iz tramvajske kabine i da su svi trenutno na forenzičkoj obradi.

Iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo izuzeta je obimna dokumentacija koja se odnosi na rekonstrukciju kompletne tramvajske pruge i signalni planovi svih relevantnih raskrsnica koji će se vještačiti, navodi se u saopštenju.

Iz Tužilaštva navode da se prikuplja dokazna građa s ciljem sveobuhvatnih vještačenja mašinske, saobraćajne i elektroenergetske struke.

"Dinamika rada na ovom predmetu zavisiće od brzine postupanja istražilaca policijskih agencija, vještaka, drugih agencija za provođenje zakona i od izdavanja naredbi nadležnog suda koje su potrebne za bilo kakve radnje dokazivanja na terenu", dodaje se u saopštenju.

U saopštenju se podsjeća da je Kantonalni sud u Sarajevu odbio je prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo za određivanje jednomjesečnog pritvora vozaču tramvaja.

U tramvajskoj nesreći koja se dogodila u četvrtak, 12. februara, u Sarajevu poginuo je dvadesettrogodišnji Erdoan Morankić, dok su četiri osobe povrijeđene, među kojima i 17-godišnja djevojka kojoj je amputirana noga.

Nakon ove nesreće ostavku su podnijeli kantonalni premijer Nihad Uk i direktor Gradskog saobraćajnog preduzeća u Sarajevu Senad Mujagić.