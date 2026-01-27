Bela Hadid raskinula s momkom: Ostavio je nakon dvije godine

Slavna manekenka više nije u vezi sa jahačem, a njene nove objave na Instagramu pokrenule su lavinu komentara da mu "pokazuje šta je izgubio".

Jedna od trenutno najtraženjih manekenki, Bela Hadid, ponovo je solo. Iako se mjesecima šuškalo da se čuju "svadbena zvona", te da se par sprema da konačno izgovori sudbonosno "da", uslijedio je raskid, a kako piše Entertainment Tonight, manekenka (29) na sve načine pokušava da ostane pozitivna.

Izvor blizak Hadidovoj tvrdi da se trudi da bude "zatrpana poslom" da ne bi mislila o raskidu, i da je okružena prijateljima.

"Još se oporavlja jer je to bila ozbiljna veza“, dodao je.

Ljubav u Teksasu

Inače, poznati jahač Adan Banuelos i Bela Hadid raskinuli su nakon dvije godine veze. Par je romansu započeo u oktobru 2023, a iako su isprva krili ljubav, nije trebalo mnogo da krenu da se pojavljuju zajedno na događajima i da objavljuju zajedničke fotografije. Posljednji put su viđeni zajedno u decembru prošle godine na događaju u Džeksonu povodom promocije njenog brenda parfema Orebella.

Malo prije toga, Banuelos je na Instagramu obilježio njihovu godišnjicu i njen rođendan nizom zajedničkih fotografija. "Oktobar je postao poseban mjesec… Volim te, dušo. I dalje ću te svaki dan podsjećati koliko…", napisao je tada.

Manekenka je ranije prošle godine otkrila i kako se upoznala sa Banuelosom. Nakon što se njeno zdravstveno stanje pogoršalo, bila je primorana da se preseli u Teksas gdje su njena majka Jolanda i očuh gradili kuću.

Podsjetite se kako je tada izgledala:

"Bila sam sa očuhom na ranču", prisjetila se. "Jahali smo i počela sam da se osjećam malo bolje, ali i dalje sam se mučila sa svojim stvarima. I onda sam sljedećeg dana upoznala njega."

Otkrila je i da Banuelos uopšte nije znao ko je ona kada su se upoznali: "Nisam imao pojma ko si dok te nisam prvi put vidio", rekao joj je, a Hadid je to opisala kao "pravo osvieženje".

Fokus na glumačkom angažmanu

Hadid trenutno promoviše svoju novu ulogu u seriji Rajana Marfija "The Beauty", u kojoj glumi zajedno sa Eštonom Kučerom, Antonijem Ramosom i Džeremijem Popom.

Na premijeri u Njujorku rekla je za People da su joj kolege dali važan savjet: "Rekli su mi da je u redu biti pomalo luda i čudna – i da je to dobra stvar. I da će neke situacije biti neprijatne, ali na kraju dana, to nije nikakva drama." "Svi možemo biti različite verzije sebe, i to mi je bilo najvažnije na ovom snimanju“, dodala je.

Osveta?

Inače, vijesti o raskidu veze došle su nakon serije provokativnih fotografija na mrežama. Podsjetimo, posljednja u nizu napravila je haos na Instagramu s obzirom da je Bela pozirala u "bezobraznoj" haljini sa izrezima.

Sada su mnogi mišljenja da Hadid namjerno objavljuje ovakve fotke da bi pokazala bivšem šta je izgubio, a da li u ovim navodima ima istine, ostavljamo vama da procijenite.

Ono što smo primijetili je da se na njenom profilu još uvijek nalaze objave sa njenim bivšim momkom, te nije isključeno da se par možda i pomiri u međuvremenu.