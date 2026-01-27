logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mina Kostić promijenila ime i vjeru: Otkriveno kako se zvala ranije, evo zašto se odlučila na ovaj potez

Mina Kostić promijenila ime i vjeru: Otkriveno kako se zvala ranije, evo zašto se odlučila na ovaj potez

Autor Jelena Sitarica
0

Potvrdila da se prije zvala Minira Jašari, ističući ponos svojim porijeklom sa Kosova.

Mina Kostić promijenila ime i vjeru Izvor: Pink printscreen

Pjevačica Mina Kostić ne prestaje da privlači pažnju javnosti zbog odnosa sa vjerenikom Manetom Ćuruvijom Kasperom. Par se i "vjenčao" u emisiji Bokija 13, a Mina je tada ponosno rekla da uzima prezime Ćuruvija. 

Pogledajte još fotografija para:

No, istina je da je pjevačica već jednom mijenjala i svoje ime i prezime. Podstimo, ona je svojevremeno priznala da promijenila i vjeru, kao i da je rođena kao Minira Jašari.

"Krstila sam se sa 19 godina"

- Ja sam Srpkinja. Tako da, da li su ljudi Romi, ovo ili ono, to je nevažno. Pa moja snajka je Kineskinja, rekla je Mina koja je potom naglasila da je vjera ključni dio njenog identiteta.

- Moj otac pokojni je porijeklom iz Uroševca, majka iz Peći. Ako ćemo o porijeklu, ja sam sa Kosova i ja se toga ne stidim. Ja sam prešla u pravoslavlje, ja sam hrišćanka. Krstila sam se sa 19 godina, objasnila je tada za domaće medije.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Minira Jašari Mina Kostić vjera ime

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ