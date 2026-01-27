Mina Kostić promijenila ime i vjeru: Otkriveno kako se zvala ranije, evo zašto se odlučila na ovaj potez

Potvrdila da se prije zvala Minira Jašari, ističući ponos svojim porijeklom sa Kosova.

Pjevačica Mina Kostić ne prestaje da privlači pažnju javnosti zbog odnosa sa vjerenikom Manetom Ćuruvijom Kasperom. Par se i "vjenčao" u emisiji Bokija 13, a Mina je tada ponosno rekla da uzima prezime Ćuruvija.

No, istina je da je pjevačica već jednom mijenjala i svoje ime i prezime. Podstimo, ona je svojevremeno priznala da promijenila i vjeru, kao i da je rođena kao Minira Jašari.

"Krstila sam se sa 19 godina"

- Ja sam Srpkinja. Tako da, da li su ljudi Romi, ovo ili ono, to je nevažno. Pa moja snajka je Kineskinja, rekla je Mina koja je potom naglasila da je vjera ključni dio njenog identiteta.

- Moj otac pokojni je porijeklom iz Uroševca, majka iz Peći. Ako ćemo o porijeklu, ja sam sa Kosova i ja se toga ne stidim. Ja sam prešla u pravoslavlje, ja sam hrišćanka. Krstila sam se sa 19 godina, objasnila je tada za domaće medije.