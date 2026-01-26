Marija u Dubaiju završila unakažena i slomljene kičme: Ljudi u neverici kako sad izgleda, doktori je sastavljali

Marija Kovalčuk otkrila je kako danas izgleda njen život, a mnogi su iznenađeni promenom

Nakon tragedije koja je zadesila Mariju Kovalčuk u Dubaiju, njen život se zaista podelio na pre i posle. Priča o dvadesetogodišnjoj manekenki dospela je na naslovne strane širom sveta u proleće 2025. godine - njen iznenadni nestanak, elitna žurka, deca uticajnih biznismena, a zatim njen pronalazak kraj puta sa brojnim prelomima i teškom povredom mozga, i potom dug i mukotrpan oporavak. Tada je delovalo da su joj šanse za normalan život gotovo nepostojeće.

Danas Marija ne samo da je preživela, već uči ponovo da živi, pravi planove i otvoreno deli svoje iskustvo oporavka. Tokom prehodnih meseci prošla je nekoliko komplikovanih operacija, dugo bila u komi i prošla kroz bolnu rehabilitaciju. Prema rečima njene majke Ane Kovalčuk, lekari su je bukvalno sastavljali. U početku, posle operacija, Marija je bila potpuno slomljena i nije znala kako da prihvati svoje novo telo, ožiljke i ograničenja. Vremenom je, međutim, fizički bol ustupio mesto unutrašnjem radu na sebi, a upravo taj period danas smatra najvažnijim.

Marija je sada aktivna na društvenim mrežama i otvoreno pokazuje kako napreduje njen oporavak. Redovno odgovara na pitanja pratilaca i ne krije da joj je tragedija potpuno promenila pogled na život.

Nedavno je objavila video u kojem je pokazala svoju svakodnevicu i planove za budućnost. Priznala je da se u poslednje vreme posebno zainteresovala za šminkanje. Ona je proteklih dana objavila niz fotografija na kojima je pokazala svoje umeće, a mnogi joj prognoziraju blistavu budućnost ukoliko se odluči za šmimkanje.

Kada je reč o oporavku, u jednom od poslednjih snimaka, Marija je rekla:

"Intenzivno se oporavljam i idem na fizikalnu terapiju dva puta nedeljno. Već mogu da hodam. Pored toga, dva puta nedeljno idem i u teretanu. Posle preloma kičme bila sam nepokretna četiri meseca i prirodno sam se ugojila deset kilograma. Sada pazim na ishranu i smršala sam tri kilograma. Trenutno imam problem sa nogom, pa mi je trening u teretani težak i uglavnom radim kardio vežbe. Kičma mi je potpuno zarasla, a čeka me još jedna operacija kako bi mi iz noge izvadili metal," rekla je Marija.

Čim je povratila pokretljivost, odlučila je da se ne fokusira samo na lečenje. Upisala je kurs norveškog jezika i već oko dva meseca aktivno uči. Paralelno nastavlja da usavršava engleski jezik, a časove ima nekoliko puta nedeljno. Slobodne vikende trudi se da provodi sa prijateljima, koje je, na sopstveno iznenađenje, upoznala u malom norveškom gradu gde se trenutno oporavlja.

Ove jeseni upisala je i muzičku školu i počela da uči da svira gitaru.

Danas kaže da su joj vođenje bloga i šminkanje postali glavni poslovi — i ono što je zaista ispunjava. Ističe da dobija mnogo komentara ljudi koji sumnjaju u njeno obrazovanje i sposobnost za rad, ali pokušava da takve priče ignoriše.

"Prijavljujem se na koledž. To će trajati oko tri godine, posle čega mogu da nastavim na univerzitetu. Izbor mi je ograničen, ali sigurno ću se baviti dizajnom. Frizeraj je jedna od opcija, pa želim da nastavim da radim šminku. Ako naučim i frizerski zanat, to će mi mnogo proširiti mogućnosti," podelila je Marija.

Dodala je i da je svesno izabrala onlajn format rada i da nema nameru da od toga odustane. Kaže da je šminkanje opušta i daje joj osećaj unutrašnje stabilnosti. Već je održala nekoliko masterklasova, dobila pozitivne reakcije i shvatila da u tom pravcu može da se razvija. U bliskoj budućnosti planira da pokrene sopstveni kurs šminkanja.

"Trenutno mi je život stabilan, miran i uređen. Nemam planove da se selim. Sada se oporavljam i trudim se da živim punim plućima," zaključila je Marija.

Marija planira i da napiše knjigu o svom životu. To će biti iskrena ispovest o Dubaiju, potrazi za luksuznim životom, greškama koje je napravila i drugoj šansi za koju kaže da joj ju je sudbina dala.

Ipak, okolnosti te noći i dalje su predmet pravnih postupaka i sporova. Verzije dve strane se razlikuju, a istina je, kako i sama Marija kaže, mnogo složenija i bolnija nego što je na početku delovalo.

