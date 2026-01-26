logo
Braća lupila takav šamar Bruklinu da se sve trese: Kada su ovo uradili grmjelo je, nazvali ga brukom

Autor Marina Cvetković
0

Braća Bruklina Bekama poslala snažnu poruku bratu koji se distancirao od porodice

Braća lupila takav šamar Bruklinu da se sve trese Izvor: Instagram printscreen / brooklynpeltzbeckham

Bruklin Bekam napao je svoje roditelje, ali i braću Romea i Kruza, ističući da su ga oni blokirali na društvenim mrežama, a ne on njih, kako je Kruz pričao prije nekoliko mjeseci.

Jedno je sigurno - na Instagramu više nisu prijatelji, a ni u realnom životu, makar je sada tako, iako izvori kažu da bi sukob mogao prilično dugo da potraje. Po svemu sudeći, drama Bekamovih poprima oblik španskih serija.

"Čak su i moja braća bila poslata da me napadaju na društvenim mrežama, prije nego što su me na kraju niotkuda blokirali prošlog ljeta", napisao je Bruklin Bekam prije nekoliko dana na Instagramu, tvrdeći i da mu je majka nepristojnom igrom pokvarila prvi ples na vjenčanju, da su ga roditelji kontrolisali, da je bio anksiozan zbog stila života kakav vodi njegova porodica u Britaniji. Kao i da su Viktorija Bekam i Dejvid Bekam željeli da unište njegovu vezu sa Nikolom Pelc koju nisu smatrali svojom porodicom.

Bruklin Bekam jedino nije pominjao sestru Harper koja se oglasila, u jeku drame. Izvor je za The Sun rekao da su njegove izjave prelile čašu, i da njegova braća cijelu situaciju posmatraju kao pravu sramotu.

Napetost traje već dugo, a Romeo i Kruz Bekam su na strani majke i oca. "Vrlo su zaštitnički nastrojeni prema Dejvidu i Viktoriji. Neprijatno im je što je Bruklin tvrdio da ga 'napadaju' - to im se uopšte nije svidjelo - i iskreno im je nelagodno zbog NJEGA, kako se sve završilo. Ne vide povratak nazad nakon njegove tirade na Instagramu", navodi izvor za The Sun.

dejvid bekam bruklin

