I Željko Joksimović slavi pobjedu Zvezde u Švedskoj: Sa Zvezdanom Terzićem nazdravlja velikom uspjehu (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

U ekspediciji crveno-bijelih bio je i ovaj poznati zvezdaš.

I Željko Joksimović slavi pobjedu Zvezde u Švedskoj Izvor: FK Crvena zvezda

Pjevač Željko Joksimović sa delegacijom Crvene zvezde predvođenom generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem pratio je veliku pobjedu crveno-bijelih u Malmeu u Švedskoj.

Zajedno sa članovima kluba nazdravio je uspjehu koji je srpskom timu obezbijedio ulazak u sledeću fazu takmičenja i još evropskih utakmica na "Marakani".

U ekspediciji crveno-bijelih bio je i poznati zvezdaš i član Upravnog odbora FK Crvena zvezda Jug Radivojević, poznati reditelj i direktor Beogradskog dramskog pozorišta.

Joksimović je i ranije dolazio na utakmice Crvene zvezde ove sezone, kao i na klupske svečanosti.

