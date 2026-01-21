logo
Isplivao snimak iz sudnice: Glumac osumnjičen za zlostavljanje dječaka pušten iz pritvora (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Američki glumac Timoti Basfild (68) pušten je iz pritvora i suđenje će čekati na slobodi

Glumac osumnjičen za zlostavljanje dječaka pušten iz pritvora Izvor: X/screensho/Extra TV

Glumac Timoti Basfild pušten je da se brani sa slobode u slučaju koji je uzdrmao Ameriku - navodno zlostavljanje dječaka (11) na setu serije.

Basfild je bio u istražnom pritvoru dok je sud odlučivao da li će ostati iza rešetaka do početka postupka. Tužilaštvo je u početku tražilo da mu se odredi pritvor, ali je nakon dvočasovnog ročišta održanog u utorak, 20. januara, na okružnom sudu u San Bernalillu, sudija zaključio da nema dovoljno elemenata koji bi ukazivali na opasnost od ponavljanja krivičnog djela ako se okrivljeni pusti na slobodu.

U obrazloženju odluke sudija je naveo da u spisima nema dokaza o obrascu kriminalnog ponašanja, niti sličnih navoda iz Basfildove prošlosti koji bi uključivali djecu, kao ni dokaza da je ranije kršio sudske naloge. Dodao je i da se okrivljeni sam predao vlastima, čime je, prema sudu, pokazao poštovanje prema postupku.

Pogledajte snimak iz sudnice:

Strogi uslovi puštanja na slobodu

Sud je odredio niz mjera: Basfild mora da se pojavljuje na svim budućim ročištima, ne smije da posjeduje vatreno ili drugo opasno oružje, da konzumira alkohol ili ilegalne droge, da kontaktira navodne žrtve ili njihove porodice, da razgovara o slučaju sa svjedocima, niti da ima nenadzirani kontakt sa bilo kojim maloljetnikom. Putovanja su mu dozvoljena, ali uz obavezu da sudu prijavi adresu i da bude pod nadzorom predraspravne službe u Novom Meksiku.

Basfild se prvi put pojavio pred sudijom u srijedu, 14. januara, nakon što je optužen po dvije tačke za krivično djelo se*sualnog kontakta sa maloljetnikom (dijete mlađe od 13 godina) i po jednoj tački za zlostavljanje djeteta. Prema navodima iz predmeta, optužbe se odnose na dvojicu jedanaestogodišnjih dječaka koje je upoznao na snimanju serije "The Cleaning Lady".

Izvor: X/screensho/Extra TV

Negirao optužbe

Policija u Albukerkiju izdala je nalog za njegovo hapšenje 9. januara, nakon čega je pokrenuta potraga, a Basfild se policiji dobrovoljno predao 13. januara. Optužbe je više puta odbacio i prije predaje objavio video-izjavu u kojoj tvrdi da su navodi lažni i da će se braniti.

Nakon što je nalog za hapšenje postao javan, pojavio se i drugi podnosilac prijave koji tvrdi da je Busfield 2001. godine zlostavljao tada šesnaestogodišnju djevojku. Basfild je i te navode negirao, a njegov advokat u građanskom postupku, Leri Stajn, izjavio je da te tvrdnje nikada nisu dokazane i da su stare 25 godina, prenosi Unilad.

(Mondo.rs)

