logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovaj glumac je došao na sahranu Mike Aleksića: Kolege stale uz Milenu Radulović, a on se danas pojavio na groblju

Ovaj glumac je došao na sahranu Mike Aleksića: Kolege stale uz Milenu Radulović, a on se danas pojavio na groblju

Autor Dragana Tomašević
0

Danas se na Centralnom groblju u Beogradu održava sahrana Mike Aleksića, učitelja glume kojeg su učenice optužile za silovanje i polno uznemiravanje

Ovaj glumac je došao na sahranu Mike Aleksića Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas će na Centralnom groblju u Beogradu biti sahranjen Miroslav Mika Aleksić, učitelj glume koji je bio optužen za silovanje i polno uznemiravanje učenica njegove škole.

Nakon što su Milena Radulović i Iva Ilinčić istupile u javnost i otkrile šta se dešavalo u školi Mike Aleksića, brojne kolege i koleginice su stale uz njih. Miloš Timotijević i Anđelka Prpić su juče, nakon vesti da je preminuo, burno reagovali na društvenim mrežama, podsećajući na njegove zločine, a danas smo na Centralnom groblju uslikali i glumca koji mu je došao na sahranu.

U pitanju je glumac Goran Sultanović.

Pogledajte:

Žena prva došla

Opelo počinje u 13 časova, a u kapeli s njegovim kovčegom nalazi se samo njegova supruga Biljana Mašić, koja je jedina i dala čitulju.

Supruga pokojnog Miroslava Mike Aleksića, Biljana Mašić, dala je intervju 2021. godine za "Večernje novosti", kada je priznala sa čime se suočavala i kroz šta su prolazili otkako su optužbe protiv njenog muža isplivale u javnost.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

mika aleksić Goran Sultanović sahrana

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ