Ovaj glumac je došao na sahranu Mike Aleksića: Kolege stale uz Milenu Radulović, a on se danas pojavio na groblju

Danas se na Centralnom groblju u Beogradu održava sahrana Mike Aleksića, učitelja glume kojeg su učenice optužile za silovanje i polno uznemiravanje
Danas će na Centralnom groblju u Beogradu biti sahranjen Miroslav Mika Aleksić, učitelj glume koji je bio optužen za silovanje i polno uznemiravanje učenica njegove škole.
Nakon što su Milena Radulović i Iva Ilinčić istupile u javnost i otkrile šta se dešavalo u školi Mike Aleksića, brojne kolege i koleginice su stale uz njih. Miloš Timotijević i Anđelka Prpić su juče, nakon vesti da je preminuo, burno reagovali na društvenim mrežama, podsećajući na njegove zločine, a danas smo na Centralnom groblju uslikali i glumca koji mu je došao na sahranu.
U pitanju je glumac Goran Sultanović.
Žena prva došla
Opelo počinje u 13 časova, a u kapeli s njegovim kovčegom nalazi se samo njegova supruga Biljana Mašić, koja je jedina i dala čitulju.
Supruga pokojnog Miroslava Mike Aleksića, Biljana Mašić, dala je intervju 2021. godine za "Večernje novosti", kada je priznala sa čime se suočavala i kroz šta su prolazili otkako su optužbe protiv njenog muža isplivale u javnost.