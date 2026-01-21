"Leži na krevetu kao nasukani kit i kmeči, ali joj ne smeta da vodi abrove": Pevačica šokirala sve rečima o svekrvi

Pobednica "Nikad nije kasno" Zorica Erić iznenadila je sve rečima o svekrvi nakon što se žena povredila

Pevačica i bivša učesnica rijalitija "Elita", Zorica Erić, koja je pažnju šire publike najpre stekla pobedom u takmičenju "Nikad nije kasno", šokirala je svoje pratioce nakon što je svojoj svekrvi javno uputila brutalne reči.

Ona je pre dve godine pala i slomila kuk, a Erićeva je napisala da "dve godine leži kao nasukani kit".

- Pre skoro dve godine svekrva je pala i slomila kuk. Skoro dve godine leži kao nasukani kit na krevetu, kmeči, jedva jadna ustaje, sve je boli, ali kad se vode abrovi, ništa ne fali. Ona toliko lepo, razgovetno i glasno priča da je čujem na spratu kuće i tona potpuno drugoj strani u odnosu na njen krevet. Pa kako ne polomi jezik nije mi jasno? - napisala je Zorica, a reakcije ljudi nisu izostale.

Inače, Zorica Erić svojevreno je priznala da je u prošlosti imala težak period zbog borbe sa porocima, ali da je uspela da se izvuče i da danas vodi lep i ispunjen život. Kako je rekla, najveća podrška joj je bio suprug.

"Sećam se svakog trenutka tog dana pre tačno dvadeset godina. Uselili smo se u naš skockani stančić i krenuli zajedno dan po dan. Uh, šta smo sve preživeli! Svega je bilo. Smeha, suza, ljubavi… I evo nas i dalje trajemo. Sve smo stvorili samo nas dvoje, sve što imamo je samo naše i ponosna sam zbog toga. Imamo zlatnu decu koju smo zajedno vaspitali da budu ovakvi kakvi jesu. Imamo i našeg Vuka. Imamo sve. Idemo dalje, dan po dan, do kraja života", istakla je Zorica.

"Prosto, to me je sve izobličilo u svakom smislu, i kao majku i kao ženu i kao sestru. Bila sam vrlo sebična i samo sam mislila na svoja zadovoljstva. I kada sam razgovarala sa mojom doktorkom, pitala sam je da li je to bio samo moj bezobrazluk, dođeš u tu situaciju da samo misliš na sebe. Doktorka mi je objasnila da posle toliko vremena konzumacije narkotika izubila sam vezu sa realnošću i tu vezu za druge", rekla je ona za Grand.