"Šta mi mašeš sa 1.000 dinara matoro govedo": Folkerka sinoć doživela veliku neprijatnost na veselju

Zorica Erić je otkrila i da je imala problem sa dedom slavljenice koji ju je takođe pred gostima ponizio, tvrdi ona.

Pevačica Zorica Erić, nekadašnja pobednica muzičkog takmičenja Nikad nije kasno, sinoć je imala veliku neprijatnost tokom privatnog slavlja na kojem je nastupala.

Zorica je podelila sa publikom da je imala problem sa nekim gostima. Kako je objasnila, radilo se o ljudima koji su joj prilazili mašući novcem, po 1.000 dinara, i dozivali je dok je pevala.

"Morate da znate da su mi se na ku*** popeli besni i bezobrazni gosti i da sam na sve spremna. Nemam ja više živaca za vaše mahanje parama i stav da sa 1.000 dinara možeš da mi radiš šta hoćeš. Možeš al' u ku***. Možeš kod kuće, kod mene jok", napisala je prvo ona dok je još bila na slavlju.

Zorica Erić je zatim otkrila i da je imala problem sa dedom slavljenice "koji ju je takođe pred gostima ponizio".

"Upravo mi se deda slavljenice obratio rečima: "Aloooooo, odi dedi 'vamoooo"! Onako, sav pun sebe. On je sad neku ku*** pred gostima, ja sam neka budala. Pa dođi ti da te naučim pameti govedo matoro", opisala je ona situaciju.

Zorica vodila tešku bitku

Zorica Erić je nedavno javno progovorila o najmračnijem periodu svog života - borbi sa zavisnošću.

"Sećam se svakog trenutka tog dana pre tačno dvadeset godina. Uselili smo se u naš skockani stančić i krenuli zajedno dan po dan. Uh, šta smo sve preživeli! Svega je bilo. Smeha, suza, ljubavi… I evo nas i dalje trajemo. Sve smo stvorili samo nas dvoje, sve što imamo je samo naše i ponosna sam zbog toga. Imamo zlatnu decu koju smo zajedno vaspitali da budu ovakvi kakvi jesu. Imamo i našeg Vuka. Imamo sve. Idemo dalje, dan po dan, do kraja života", istakla je Zorica tada.

"Prosto, to me je sve izobličilo u svakom smislu, i kao majku i kao ženu i kao sestru. Bila sam vrlo sebična i samo sam mislila na svoja zadovoljstva. I kada sam razgovarala sa mojom doktorkom, pitala sam je da li je to bio samo moj bezobrazluk, dođeš u tu situaciju da samo misliš na sebe. Doktorka mi je objasnila da posle toliko vremena konzumacije narkotika izubila sam vezu sa realnošću i tu vezu za druge", rekla je ona za Grand.