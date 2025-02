"KOLIKO KOŠTA DOSTOJANSTVO?" Pjevačica žestoko udarila na Đanija: Od ljubljena u usta, valjanja po podu...

Zorica Erić dala svoj sud o Đaniju i njegovim nastupima

Zorica Erić žestoko je udatila na kolegu Radišu Trajkovića Đanija, nakon što je njegov skandalozni snimak dospio u javnost.

Naime, nakon što je skandalozni snimak sa jedne proslave, na kojoj je Radiša Trajković Đani nastupao, dospio u javnost, pjevačica je žestoko oplela po njemu.

"Skoro mi je jedna gospođa rekla da treba da me je sramota što negativno komentarišem ovakvu zvijezdu. Evo, sramota me je što gledam ovo i što ovo nazivam zvijezdom. Od ljubljena u usta, valjanja po podu, ispijanja pića iz cipela, i šta sve ne za novac. Nema me, više volim moju siću nego njegove ovakve hiljade", napisala je ona, a onda se i oglasila za domaće medije.

"Koliko košta dostojanstvo"

!Ma daj, sve ima neku svoju granicu. Kakav šoubiznis? Koliko košta dostojanstvo? Slušala sam ga kad sam bila klinka, kad niko nije znao za Đanija. Imala sam snimke sa nekih svirki, čini mi se, po Njemačkoj. Ovo sada je potpuno nešto drugo. Pa, zamisli da me neko cmače po ustima i daje mi pare? Važi! Nokaut odmah. Tu je velika lova u igri, pa valjda su povileni. On razne gadosti radi za novac!!, rekla je pjevačica, a na pitanje zašto ne voli svog kolegu, Zorica Erić je rekla:

"Nije da ga ne volim, on mi je smiješan, ali daj, bre. Poštujem njegov uspijeh, karijeru, hitove i sve, ali ovo mi je previše. Ponašaj se kao zvijezda."

Đani je podsjetimo, otkrio da je najveći bakšiš koji je dobio iznosi čak 100.000 eura.

"Nikada nisam pričao o ciframa, ali ću prvi put reći da je najveći bakšiš bio 100.000 eura! Ne bih o ostalim detaljima... - rekao je pjevač, a potom se osvrnuo na mlađe kolege.

"Mladim kolegama prije svega nedostaje više kulture i poštovanja. Sjećam se svojih početaka i vrlo dobro znam da smo svi poštovali one koji su u tom momentu bili velike zvijezde i značili nešto u poslu. Kada sam bio mlad, od starijih i iskusnijih kolega imao sam ogromnu tremu. Bila mi je čast da im se makar obratim ili popijem piće s njima. U današnje vrijeme to se promijenilo, odnos mladih kolega je sasvim drugačiji. Moj savjet im je da poštuju starije i iskusnije jer smo s razlogom postigli uspjeh. Oni jesu trenutno aktuelni, ali trenutna popularnost i dugogodišnje trajanje su dvije različite stvari.

