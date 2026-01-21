"Prevarila ga je sa njegovim najboljim drugom prije vjenčanja": Sestra Bore Santane iznijela šok detalje

Sestra Bore Santane šokirala je javnost navodima o prevari Milice Kemez.

Dragana Đorđević Marinković, sestra po ocu Bore Santane, progovorila je o njegovom krahu braka sa Milicom Kemez, iznijevši tvrdnje da ga je voditeljka prevarila pred samo vjenčanje sa njegovim najboljim prijateljem.

"Trenutno Bora nije taj Bora, u prva tri mjeseca je bio među boljima, to je bio Bora, ali mislim da se sve preokrenulo kad je otišao da se razvede. Kad je saznao istinu za Milicu, da je već prije braka bila u vezi. Dobili smo informaciju da je taj njegov najbolji prijatelj bio s Milicom još prije njihovog vjenčanja. To je 99 posto tačna informacija. Bio je taj momak i na crkvenom vjenčanju i u hotelu kad su pravili", rekla je njegova sestra, pa progovorila o svadbi:

"To je i Zorica Marković potvrdila, zato nije ni došla na svadbu, jer je to sve znala. Što se tiče Milice, ona je bila stvarno porodična žena, voljela je porodicu, dočekala nas je lijepo kad god smo otišli. Šta se desilo sa njima ne znam. Jedan brak se ne gradi preko noći, ako je trpjela sedam godina, Bora bi se promijenio, ako je kako ona kaže da je bio nasilan, ali on nije takav. Oni su odložili svadbu već jednom za godinu dana, da joj je bilo toliko loše sa Borom ne bi trpjela. Ona je imala lijepih momenata sa Borom, prošli su pola svijeta, svašta su stekli. Tata je imao veliko povjerenje u nju i mnogo je volio, kad je čuo šta se desilo, zdravstveno stanje mu je mnogo loše. Ako nije htjela da živi s njim nije trebalo da se vjenčava. Papir za razvod mu je poslala na rođendan, to je namjerno uradila. Ja nju i dalje poštujem, ali nije trebalo to da uradi na taj način", navela je Dragana.

"Ne. On je mnogo pogođen emotivno, teško će preboljeti. Ona mu je bila pokretač svega, sve su zajedno stekli. Tata je u mnogo lošem zdravstvenom stanju, imao je osam moždanih udara kad se to desilo u roku od dvije nedelje", navela je Borina sestra.

Bora otkrio da je Milica nakon razvoda našla novog dečka

Podsjetimo, Bora je u razgovoru sa Asminom Durdžićem rekao da Milica ima novog dečka, a da se razočarao jer je u pitanju njegov prijatelj.

"Ne zna se ko je gori tu ispao. Vraćam film, mi blejimo... Mina i ja smo se na video čuli sa njim pred ulazak, rekao šta god da nam treba. Mina je bila sa njim, ja sam ih upoznao. On treba da kupi vilu, tu sam mu isto pomogao. Pomagali smo se, bili smo drugari. On je na jakim funkcijama i zato i neću da ga spominjem dok ne dođe vrijeme. Malo je stariji od mene. Normalan dečko, školovan. Zaljubili se ljudi, ali zaljubiću se i ja. Ja nju ne bih spomenuo da ona nije rekla da se ne kače naše slike. Vidjećeš kad puste slike iz Zadruge 3 kako sam ja izgledao, a kako ona i koliko sam ja propao. Ona je imala veću glavu od tebe, a ja sam je volio. Ja dobijem zadatak da budem gradonačelnik, a ona bude ljubomorna. Bila je prva dama, a bila ljubomorna jer nema ulogu", govorio je Bora Santana.