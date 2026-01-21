"Tukla je majku, počela da se drogira sa 14": Ćerka Milića Vukašinovića se predozirala, on iznio potresne detalje

Ćerka Milića Vukašinovića, Maja, nažalost nije uspjela da pobijedi tešku borbu.

Izvor: Youtube printscreen/RAS televizija

Roker Milić Vukašinović u julu 2018. godine doživio je veliku porodičnu tragediju, kada je izgubio ćerku Maju Avdibegović. Kako je tada saopšteno, obdukcija je pokazala da je uzrok smrti bilo predoziranje narkoticima.

Maja je bila njegovo jedino dijete iz braka sa bivšom suprugom, a Vukašinović je u jednoj od svojih potresnih ispovijesti otvoreno govorio o njenoj dugogodišnjoj borbi sa porocima, kao i o teškim detaljima iz njenog života. Prema njegovim riječima, problemi sa zavisnošću počeli su još u njenim tinejdžerskim danima.

"Moja ćerka je imala 14 godina kada je ta priča počela. Ona je ratno dijete i generalno je u Sarajevu dosta djece izvršilo samoubistvo. Jako lako se dolazilo do tih najtežih droga u to vrijeme. Zaljubila se u jednog dečka koji je bio jako lijep, svirao je bubnjeve i bio je veoma talentovan i stalno su se družili... Bilo mi je sasvim normalno da malo popije pivo ili "produva travu". Međutim, taj dečko i svi njegovi drugari su već bili na heroinu. Narkomani se vode mišlju: "Što bih samo ja bio na igli, kad može još neko pored mene." E tako je on nju navukao. Prvo sam pomislio kada je dolazila kući nekako čudna da je bila malo mamurna, da je popila malo više piva i duvala, dok nisam provalio da je u pitanju heroin, a tada je već bilo kasno."

Kako je tada istakao, najveću grešku je napravio kada je ćerku iznajmio stan, koji je postao leglo narkomana.

"Zaj***o sam se jednom kada mi je rekla: 'Evo, tata neću više nikad, nikakvu drogu više neću probati.' Htjela je da joj iznajmim stan i tu sam napravio najveću grešku, koju sebi nikada neću oprostiti. Iznajmio sam joj stan, nadajući se da se neće vratiti tome i da će joj se zdravstveno stanje poboljšati. Kakvo je u tom stanu bilo leglo narkomana. To je bio horor. I oni su se obično tako okupljali u iznajmljenim stanovima jer ne mogu po haustorima ili na ulici. Kad je stan, onda ih bude i do 50. To je bio užas kada sam vidio taj stan, bože dragi - mučno mi je i kada se samo prisjetim", pričao je roker.

Izvor: društvene mreže

Bivša supruga je njega krivila za zavisnost ćerke.

"Moja prva žena je dva dana čistila sav taj nered. Prva žena mi je zamjerila i stalno mi govorila da sam ja kriv što mi je ćerka postala narkomanka i krivila me je što sam joj iznajmio stan, a nisam mogao da pretpostavim da će se sve završiti tako, već sam se nadao da će biti mnogo bolje. Ćerka mi je tada imala 14 godina. Ljudi koji su na heroinu, kada se ubodu iglom, žargonski rečeno ključaju. Bila je čak jedna scena pošto je ona htjela da bude bubnjar, ja sam je ipak odvratio od te ideje i napravio sam joj jednu ploču jer je bila zaista talentovana za pjevanje. Dešavalo se da dođemo u studio i vježbamo pjesme za album, ja nju gledam, ona pjeva, ja sviram i odjednom čujem da ona ne pjeva i samo se okrenem, a njoj glava sama pada. Kao kada se vozite autobusom, pa vam se spava i onda mrdate glavom, to tako izgleda. Taj tada dečko je u stvari nju uvukao u sve to. Onda je ona našla muža i dobila dvoje djece, koju ja neizmjerno volim i stalno sam u kontaktu s njima. Djeca nisu ništa kriva. Oni su moje srce. Taj muž je bio još gori narkoman. Onda je ona jadnica kasnije patila jer je bila svjesna da je narkomanka, ali nije mogla da se izbori s tim. Ona se razvela od tog prvog jedinog muža i htjela je da nađe normalnog dečka. I sledeći je bio labilan psihički i krizirao je. Vidio sam da je bila nesrećna i da je htjela da se promijeni, ali mi je rekla i da ona ne može da nađe normalnog dečka, već samo narkomana. Cio grad je znao za nju. Heroin, kada uđe u organizam, nestaje psiha koja je nekad postojala. Rak kostiju je kriziranje od heroina kad te bole sve kosti. Kažu da to toliko boli da samo morfijum može da ublaži taj bol, nikakve tablete niti lekovi. Kod heroinskih zavisnika se formira jedan strahoviti strah od tih bolova."

Roker navodi da je Maja mrzela majku jer je ona prva otkrila da je u kandžama droge.

"U jednom momentu sam ćerku htio da ubijem od batina. Ja sam ušao u našu tada zajedničku kuću i kada sam otvorio vrata, vidio sam kako Maja tuče moju suprugu, koja je maltene nemoćna. Udarala je nogama, a ona je ležala na podu. Ja sam ja zamalo bacio sa terase, nezavisno što je moje dijete, ali to kad sam vidio, znao sam da joj je tražila pare, a ona mučena nije imala da joj da i moja ćerka je nju tukla. Eto, to su ti narkomani. I onog njenog sam htio da nađem. Maja je mrzjela majku, moju prvu ženu, jer ju je zvala narkomanka, i ona je nju prva provalila da se drogira. Majku je mrzjela, a mene je voljela. Ta psiha nije bila moje dijete. Od heroina je bila deformisana njena psiha. Izgubio joj se identitet koji je postojao prije. Kao djevojčica je bila duhovita, simpatična, talentovana i omiljena i sve je krenulo naopako posle tog njenog prvog dečka", rekao je on za "Republiku".

Kako je priznao, i sam je bio na narkoticima, ali je na vrijeme uspio da se skine.

"Dok sam živio u Londonu, ja sam bio na kokainu, volio sam da pijem viski i duvao sam... Najviše sam volio da dupli džek zalijem na prazan stomak. Nema te droge koja može taj osjećaj da nadomjesti. Rekao sam sebi da ću malo uzimati kokain i hajde zdravo, ostaviću to. I tako je i bilo, ostavio sam. Zbog heroina se gubi tlo pod nogama, kokain ti zamijeni tlo i ti nisi svjestan, imaš osjećaj da si zajeban lik dok sve to traje. Kad prođe dejstvo, nemaš da se uhvatiš za nešto, nema tla uopšte. Imaš osjećaj da te nema i da padaš u ponor. Gubi se i tvoja ličnost čim ušmrkneš. Zajebano je to, i rekao sam sebi: 'Ja ću to pod svoje da vratim' i uspio sam da se skinem sa kokainom."