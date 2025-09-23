"Pijem sedam ljekova svaki dan": Milić Vukašinović progovorio o zdravstvenom problemu nakon amputacije noge

Milić Vukašinović iskreno je govorio o zdravstvenom stanju.

Izvor: Youtube printscreen/RAS televizija

Poznatom muzičaru Miliću Vukašinoviću amputirana je noga, a nedavno su mu ljekari zamijenili protezu. On je za domaće medije otkrio kako se sada osjeća.

Milić je otkrio da se dobro osjeća, ali da ima probleme sa alergijom.

"Imam neku alergiju na koži, sa tim se borim. Ne mogu dijagnozu da mi nađu ili od ljekova ili od hrane. Moram ići da dam ono za alergiju, da me izbodu, da vidim na šta je organizam reagovao. Inače sam dobro, super sam. Borim se sa ovom protezom, radim na tome da mi urade protezu sa onim povijajućim koljenom. Uglavnom sam kod kuće, samo je ovo nešto komplikovano. Pijem sedam ljekova svaki dan. Noga je u redu, samo eto taj problem sa protezom. Moram to da riješim sa alergijom, izgleda grozno", rekao je Vukašinović za “Blic”.

Oglasila se i njegova supruga

Po povratku kući, njegovo stanje se stabilizovalo, ali kako je izjavila njegova supruga Suzana, usled zamjene proteze bilo je neophodno da ponovo krene na rehabilitaciju kako bi se prilagodio novoj situaciji.

"Milić je dobro hvala Bogu, odlično. On je i dalje na rehabilitaciji, pošto su mu mijenjali protezu. Otvoreno mu je koljeno, ali sa ovom protezom je sve lakše i terapijama će biti dobro", rekla je Vukašinovićeva supruga.