Osuđen Aleksandar Kos: Evo koliku kaznu je dobio prijatelj Čede Jovanovića

Aleksandar Kos, najbliži prijatelj i saradnik lidera LDP-a Čedomira Jovanovića, osuđen je po hitnom postupku nakon što je juče priveden na Senjaku

Zbog niza ozbiljnih saobraćajnih prekršaja, sudija za prekršaje Aleksandru Kosu odmah je izrekao novčanu kaznu i višemjesečnu zabranu upravljanja vozilom, čime je stavljena tačka na incident koji je uznemirio stanare ovog dijela grada.

Detalji policijske akcije

Kos je zaustavljen u nedelju u ulici Vase Pelagića dok je upravljao automobilom marke "Toyota".

Policijska patrola je, primetivši rizično ponašanje vozača, odmah reagovala i isključila ga iz saobraćaja. Zbog težine prekršaja, on nije pušten uz redovnu prijavu, već je momentalno sproveden kod dežurnog sudije.

Žestok udar po džepu i dozvoli

Sudija za prekršaje donio je odluku kojom se Kos proglašava krivim, a kazna je koncipirana tako da direktno utiče na njegovu dalju mobilnost i budžet:

Novčana kazna: Određen je iznos od 30.000 dinara koji mora da uplati u budžet.

Oduzimanje dozvole: Izrečena mu je mjera zabrane upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od 4 mjeseca.

