Osuđen Aleksandar Kos: Evo koliku kaznu je dobio prijatelj Čede Jovanovića

Aleksandar Kos, najbliži prijatelj i saradnik lidera LDP-a Čedomira Jovanovića, osuđen je po hitnom postupku nakon što je juče priveden na Senjaku
Zbog niza ozbiljnih saobraćajnih prekršaja, sudija za prekršaje Aleksandru Kosu odmah je izrekao novčanu kaznu i višemjesečnu zabranu upravljanja vozilom, čime je stavljena tačka na incident koji je uznemirio stanare ovog dijela grada.
Detalji policijske akcije
Kos je zaustavljen u nedelju u ulici Vase Pelagića dok je upravljao automobilom marke "Toyota".
Policijska patrola je, primetivši rizično ponašanje vozača, odmah reagovala i isključila ga iz saobraćaja. Zbog težine prekršaja, on nije pušten uz redovnu prijavu, već je momentalno sproveden kod dežurnog sudije.
Žestok udar po džepu i dozvoli
Sudija za prekršaje donio je odluku kojom se Kos proglašava krivim, a kazna je koncipirana tako da direktno utiče na njegovu dalju mobilnost i budžet:
- Novčana kazna: Određen je iznos od 30.000 dinara koji mora da uplati u budžet.
- Oduzimanje dozvole: Izrečena mu je mjera zabrane upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od 4 mjeseca.
- Kazneni bodovi: Pored navedenog, u evidenciju će mu biti upisani i kazneni poeni u skladu sa zakonom.
