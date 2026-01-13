Priznao da je zaljubljen i da obožava Cecu Ražnatović: Acu Kosa pitali za Miru Škorić, njegov odgovor zapalio mreže

Aleksandar Kos, prijatelj Čede Jovanovića s kojim svakodnevno izaziva pažnju javnosti, riješio da odgovori na pitanja pratilaca

Aca Kos našao se u centru pažnje javnosti otkako se saznalo da živi sa bivšim političarem Čedom Jovanovićem.

Blizak prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, mjesecima je u žiži interesovanja, pogotovo od kako su mediji prenijeli lažnu vijest da se par vjerio, što je političar demantovao.

Sada je Kos, koji je nedavno pokazao i kako je ostao bez kose zahvaljujući ćerki Čede Jovanovića, riješio da pratiocima otkrije stvari koje ih interesuju, pa je odgovarajući na njihova pitanja na Instagramu priznao da je zaljubljen.

"Jesi zaljubiška?", pitao je neko anonimno Acu, na šta je on odgovorio kratko i jasno:

"Uvijek", poručio je Aca Kos, a u objavi još piše: "Tanka je linija od Poštovani... do Vidi druže... ".

Kos je nedavno gostujući na Kurir televiziji otkrio i da li je on "krivac" što su se Čeda i Ceca Ražnatović pomirili.

"Vi ste, Aleksandre, uspjeli ono što nikada niko nije - da pomirite Čedu i Cecu", rekla je voditeljka, nakon čega je Kos rekao:

"Njih dvoje nikada nisu ni bili posvađani. Čeda je veličina koja poštuje sve ljude. Ceca je nezamjenjiva. Nju najviše cijenim i poštujem", objasnio je Kos.

U razgovoru s pratiocima je nekoliko puta istakao i da "obožava Cecu".

Pogledajte pitanja i odgovore:

Jedno od pitanja se ticalo i njegove tetke Mire Škorić, koja nije u dobrim odnosima sa Cecom Ražnatović, a Kos je i tu rekao:"Moja ljubav prema Ceci je iznad svega i svih".