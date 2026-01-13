logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Priznao da je zaljubljen i da obožava Cecu Ražnatović: Acu Kosa pitali za Miru Škorić, njegov odgovor zapalio mreže

Priznao da je zaljubljen i da obožava Cecu Ražnatović: Acu Kosa pitali za Miru Škorić, njegov odgovor zapalio mreže

Autor Dragana Tomašević
0

Aleksandar Kos, prijatelj Čede Jovanovića s kojim svakodnevno izaziva pažnju javnosti, riješio da odgovori na pitanja pratilaca

Acu Kosa pitali za Miru Škorić, njegov odgovor zapalio mreže Izvor: Instagram printscreen / coa_kos

Aca Kos našao se u centru pažnje javnosti otkako se saznalo da živi sa bivšim političarem Čedom Jovanovićem.

Blizak prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, mjesecima je u žiži interesovanja, pogotovo od kako su mediji prenijeli lažnu vijest da se par vjerio, što je političar demantovao.

Sada je Kos, koji je nedavno pokazao i kako je ostao bez kose zahvaljujući ćerki Čede Jovanovića, riješio da pratiocima otkrije stvari koje ih interesuju, pa je odgovarajući na njihova pitanja na Instagramu priznao da je zaljubljen.

"Jesi zaljubiška?", pitao je neko anonimno Acu, na šta je on odgovorio kratko i jasno:

"Uvijek", poručio je Aca Kos, a u objavi još piše: "Tanka je linija od Poštovani... do Vidi druže... ".

Izvor: Instagram printscreen / coa.kos

Kos je nedavno gostujući na Kurir televiziji otkrio i da li je on "krivac" što su se Čeda i Ceca Ražnatović pomirili.

"Vi ste, Aleksandre, uspjeli ono što nikada niko nije - da pomirite Čedu i Cecu", rekla je voditeljka, nakon čega je Kos rekao:

"Njih dvoje nikada nisu ni bili posvađani. Čeda je veličina koja poštuje sve ljude. Ceca je nezamjenjiva. Nju najviše cijenim i poštujem", objasnio je Kos.

U razgovoru s pratiocima je nekoliko puta istakao i da "obožava Cecu".

Pogledajte pitanja i odgovore:

 Jedno od pitanja se ticalo i njegove tetke Mire Škorić, koja nije u dobrim odnosima sa Cecom Ražnatović, a Kos je i tu rekao:"Moja ljubav prema Ceci je iznad svega i svih".

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Kos Čeda Jovanović Mira Škorić Ceca

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ