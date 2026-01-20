Evo kako izgleda Aleksandar Kos nakon noći u privoru: Policija ga vodi na saslušanje kod tužioca, isplivale slike (Foto)

Kos je proveo noć u policijskoj stanici pošto ga je saobraćajna policija prethodno zaustavila na Senjaku i ustanovila da je vozio pod dejstvom nedozvoljenih supstanci

Izvor: Kurir

Aleksandar Kos je jutros izveden iz policijske stanice na Voždovcu, gdje je proveo noć nakon što je priveden zbog sumnje da je vozio pod uticajem nedozvoljenih supstanci.

Kako se navodi, policija ga je prethodno zaustavila na Senjaku i privela, a nakon zadržavanja u stanici uslijedile su dalje procedure. Kos je potom sproveden u nadležno tužilaštvo, gdje će dati iskaz povodom okolnosti pod kojima je došlo do incidenta.

Očekuje se da nadležni organi nakon saslušanja donesu odluku o daljim koracima u ovom slučaju.

Prijeti mu i zatvor

Aleksandar Kos, muškarac sa kojim sa kojim živi Čeda Jovanović, priveden je u Beogradu zbog nedozvoljenih supstanci, a njemu prema zakonu prijeti i kazna zatvora od 30 dana.

Aleksandru Kosu, koji je uhapšen, prema našem zakonu sledi 20.000 dinara kazne za neregistrovano vozilo, zadržavanje u policiji do 12 sati uz isključenje iz saobraćaja, novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana, kao i oduzimanje 8 kaznenih poena uz zabranu upravljanja vozilom od najmanje 6 mjeseci.