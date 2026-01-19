Oglasila se supruga Mike Aleksića nakon njegove smrti: "Bio je jako loše ali smo svi vjerovali"

Biljana Mašić dala je izjavu za domaće medije nakon smrti muža.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Biljana Mašić oglasila se nakon smrti svog muža Miroslava Mike Aleksića. Kako nam je rekla, do kraja je vjerovala da će se izboriti.

"Jako mi je teško, danas je preminuo u popodnevnim satima. Još ne znamo kada će biti sahrana zbog administrativnih stvari koje me čekaju. Bio je jako loše ali smo svi vjerovali", istakla je profesorka glume na Fakultetu dramskih umjetnosti.

Kako je ranije objaviljeno, Aleksić je preminuo od raka debelog crijeva.

Aleksićevo zdravstveno stanje poslednjih mjeseci bilo je ozbiljno narušeno, a bolest je, uprkos liječenju, uzela maha.

Inače, prije samo dva dana, 16. januara 2026. godine, navršilo se punih 5 godina od kada je Miroslav javno optužen za gnusne radnje nad učenicama svoje škole glume "Stvar srca".

Naime, 16. januara 2021. godine Srbiju je uzdrmala ispovest glumice Milene Radulović objavljena sa naslovom: "Silovao me učitelj glume Miroslav Mika Aleksić kad sam imala 17 godina".

Milena je u tom trenutku imala 26 godina.

Pet godina nakon priznanja, ona se oglasila na Instagramu objavivši poruku koju je poslala koleginici Ivi Ilinčić, koja je takođe optužila Aleksića za gnusne radnje.

"Srećno ti pet godina otkad postadosmo carice Univerzuma", napisala joj je Milena.

"Srećno i tebi legendo. Dabogda nam se desilo nešto lijepo na ovu petogodišnjicu", odgovorila joj je Iva.

Poslednje informacije o suđenju

U Višem sudu u Beogradu 7. novembra 2025. je ponovo odloženo suđenje vlasniku škole glume Miroslavu Aleksiću, optuženom za silovanje i seksualno uznemiravanje nekoliko polaznica te škole.

Suđenje je odloženo na neodređeno, zbog izostanka optuženog, čije zdravstveno stanje se, kako je rekao njegov branilac, pogoršalo. Branilac optuženog je naveo da Aleksić nema snage da govori, zbog čega advokati razgovaraju sa njegovom suprugom.

Sudija je naložio novo veštačenje na okolnost da li je Aleksić sposoban da prati suđenje, nakon čega će zakazati novi termin suđenja.

Ovo suđenje je nekoliko puta odloženo, a Aleksić je poslednji put prisustvovao suđenju krajem decembra 2024. godine.

Aleksić je optužen za četiri krivična djela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih djela polnog uznemiravanja, od čega su dva takode kvalifikovana u produženom trajanju.

Njega je prva za seksualno zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, a zatim i druge djevojke.

Uhapšen je 16. januara 2021. godine i do 10. septembra iste godine je bio u pritvoru, koji mu je tada zamijenjen kućnim pritvorom uz elekronski nadzor, nakon čega mu je 10. marta 2022. godine ukinut i kućni pritvor i sada se brani sa slobode.