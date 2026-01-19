"Bila sam lična konobarica Tomi Zdravkoviću": Pjevačica zbog njega vukla kanister s 25 litara vina, za veče sve popili

Pjevačica Amela Zuković otkrila detalje druženja sa legendarnim Tomom Zdravkovićem

Izvor: Printscreen

Pjevačica Amela Zuković progovorila je o odnosu sa Tomom Zdravkovićem, te otkrila detalje turneje na kojoj je bila sa legendarnim pjevačem.

Priznala je da mu je bila "lična konobarica".

- Znaš šta, ja sam rođena kao peta kćerka kod moje majke i oca. Od svake četiri sestre sam pokupila i sreću, nafaku. Znaš kako se kaže kod nas u Bosni: 'Ja sam ti isprdak', ali sam zadovoljni isprdak. Ja sam što se tiče, pjevanja, druženja, načina rada, pravila rada, stvarno počašćena bila da sam u životu učila od najboljih.

"Bila sam konobarica Tomi Zdravkoviću"

- A, među njima je bio naravno i pokojni Toma. Sjećam se jedne zajedničke turneje na kojoj je bio i Toma. Ali pjevači od kojih je njih 80 posto već pod zemljom. Ja sam bila najmlađa i bila sam počašćena da budem „konobarica“ Tomi Zdravkoviću. Tim se ne može baš mnogo mojih koleginica pohvaliti. Ali, morala sam mu donesem kanister od 25 litara vina. To sam morala da donesem sa parkinga koji je bio udaljen nekih 500 metara. Ali ja sam to momački donijela. Ali vjeruj mi i momački popila sa njim sve do kraja. Bilo je to u Kragujevcu na turneji. Sjedimo u garderobi i on meni kaže, da dođem do njega. Prvi put ga vidim. Kaže on meni da mu donesem to vino, jer kao samo meni vjeruje, a ovi ostali bi mu sve popili. A, onda kaže njemu Zoran Kalezić:

- Ova će sve da ti popije i samo dva decilitra će da ti ostane.

- Kada sam donijela vino i kada smo ga zajedno popili, rekao mi je : "Mala što išla po vino si išla, nikada više" - ispričala je ona za "Naj portal" i dodala da se više puta pobila na poslu.

"Pobila sam se zbog prevare"

Izvor: Printscreen

- Auuuu, bezbroj puta. Ne samo kao mala, već i kao odrasla osoba. I sad bi se potukla, ako treba. A, razlozi su bili razni, zbog prevare, izdaje, krađe. Meni ne treba obezbjeđenje. Trudim da ne dovodim u lošu situaciju niti sebe niti ljude oko sebe, pa da nam treba neko da nas razdvaja. Ja sam uvijek za to da se spajamo, dogovaramo, praštamo, ali do jedne određene granice. Naravno, ima stvari koje se mogu oprostiti.