Upoznali se na snimanju čuvenog filma dok je bio oženjen: Ovo je žena Žarka Lauševića koja je radila sa Dikaprijem

Legendarni Žarko Laušević na sjutrašnji dan, 19. januara, napunio bi 66 godina, ipak sudbina je imala drugi plan. Jedan od najvoljenijih glumaca je iza sebe ostavio pregršt uloga, djecu i suprugu Anitu o kojoj je često pričao i pisao u svojim knjigama.

Vijest da je preminuo objavila je upravo Anita. "Obavještavamo javnost da je danas 15.11.2023. godine u 63. godini života, poslije kraće i teške bolesti, preminuo naš suprug i otac Žarko Laušević. O datumu i mjestu sahrane javnost će biti blagovremeno obavještena. U ime porodice, Anita Laušević", pisalo je tada u saopštenju ožalošćene porodice.

Nakon smrti glumca njegova supruga Anita dugo se nije pojavljivala u javnosti tačnije sve do premijere filma "Ruski konzul" u kojem je Laušević odigrao posljednju ulogu.

O supruzi glumca Žarka Lauševića nije se znalo mnogo, a ona iza sebe ima nevjerovatnu karijeru.

Anita Laušević (djevojačko Roganović), rođena je 1966. godine u Ljubljani. Ona je scenska šminkerka i maskerka, a prvi veliki angažman u Americi imala je 2004. godine na snimanju filma "Spajdermen 2". Radila je i na snimanju čuvene serije “Seks i grad”.

Sarađivala je sa velikim holivudskim zvijezdama poput Kejt Vinslet i Leonarda Dikaprija. Dobila je zasluženu nagradu i pohvalu za sav rad do sad za frizuru u serijama "Hronike Tajms skvera", "Privatni doktor" i "Instinkt".

Njih dvoje dobili su ćerku Janu, ali njihov put ljubavi nije bio nimalo jednostavan, a ni bez prepreka.

"Upoznali su se na snimanju filma 'Boj na Kosovu', međutim, život je za njih imao drugačije planove, pa im u tom trenutku nije bilo suđeno. Kako se navodilo, Žarko se odmah zaljubio u nju. Međutim, oni nisu otpočeli vezu, Žarko je riješio da sačuva svoj brak, u kom je dobio dvoje djece, dok se Anita udala i rodila ćerku.

"Bila je ponovo Anita. Da, nama se desila ljubav. Sreli smo se na snimanju filma 'Boj na Kosovu'. Ona je maskerka. Shvativši da ja ipak želim da sačuvam svoj brak, ona se tada udala i rodila ćerku. Andreu. Bez 'j' . Dolazi otmena, visoka, lijepa. 'Razvodim se', reče mi danas", ovako je glumac opisao početke njihove ljubavi u svojoj knjizi.

Dok je Laušević bio u zatvoru, pisao je o njihovom odnosu.

"Posjeta - Anita. Anita. Anita. Zašto sam je zavolio? Zato i što je čitavim bićem svojim uz mene. Ne dovodi u pitanje nijedan moj potez. Ona umije da se veseli mom uspjehu duže od trajanja aplauza koji bih dobio. I pati sa mnom mnogo duže od trajanja zvuka koji je moj pad izazvao. Nju drži i raduje uspjeh, ništa manje ni kraće od bola koji prati neuspjeh. Ne navikava se ni na uspon, ni na pad - pisao je on".

Njihovu ljubav tokom godina su pratili simbolični datumi i brojevi, zbog kojih se odaje utisak kao da ih je sama sudbina spojila na nevjerovatne načine.

"Anita mi javlja neke datume… Ona se razvela 22. juna 1995. Ja, 22. januara 1996. Poslije sedam mjeseci. Njen otac je umro 30. oktobra 1996. Moj, 30. maja 1997. poslije sedam mjeseci. Predstava 'Sveti Sava' je prekinuta 30. maja 1990. Otac je umro na taj dan. Poslije sedam godina", pisao je Žarko.

Ipak, život u Americi nije bio lak za njih dvoje, a jednom prilikom Anita se osvrnula na svoj početak. "Bavila sam se raznim teškim poslovima ne bih li svojoj porodici pomogla da preživi", rekla je jednom prilikom Anita o svojim počecima.

