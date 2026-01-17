Katarina Živković progovorila o ljubavi sa Stojketom: "Jako je važno imati zrelu i stabilnu osobu pored sebe"

Pjevačica Katarina Živković dugo je od javnosti krila svog životnog partnera, a nakon drame sa bivšom prijateljicom Kijom Kockar, koja je otkrila njegov indentitet, progovorila je o njihovom odnosu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Katarina Živković dugo je krila identitet svog partnera. Međutim, nakon što se sve saznalo u javnosti, riješila je da progovori o ljubavi sa Nebojšom Stojkovićem Stojketom, sa kojim je dobila sina Stefana.

Pjevačica je pričala o njihovom odnosu, i istakla koliko je važno razumijevanje, ali i priznala da je on bio njena ljubav na prvi pogled.

Stojke se nedavno pojavio u javnosti na pomenu Željku Ražnatoviću Arkanu:

Stojke, koji se nedavno našao u fokusu zbog drame Katarine i njene nekadašnje prijateljice, Kristine Kije Kockar, čovjek je kojeg je ona, kako kaže "odmah zavoljela".

"Smatram da je svaki odnos i da je ljubav dvosmerna ulica. Koliko dajete, toliko se vraća", rekla je u emisiji "Bez filtera sa Sarom Miom" i dodala:

"Ne mogu da kažem da sam se zaljubila, ja sam njega odmah zavoljela. To je nekako bila ljubav na prvi pogled."

"Važno je imati zrelu osobu pored sebe"

Katarina je otkrila i šta je posebno u njihovom odnosu, te je priznala da "ima svoje faze".

"Imam neke nervozne momente i, mnogo mi je drago što moj partner zna da je to samo faza. Mislim da je jako važno je imati zrelu i stabilnu osobu pored sebe. Takođe, bitno je, i ja to volim kod sebe, što i mimo svog partnerskog odnosa, mimo svega, imam svoj život. Ne mora on da bude uključen u sve. I on to zaista cijeni kod mene", izjavila je u pomenutoj emisiji Živkovićeva.