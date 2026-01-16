logo
Ostavio Maji Marinković imanje od 1.200.000 € i kuću na Avali: Zarađuje masno u Eliti, a ne zna šta će sa nekretninama

Autor Marina Cvetković
0

Starleta i učesnica rijalitija "Elita" Maja Mariković, vlasnica je nekoliko nekretnina koje je dobila u nasledstvo.

Ostavio Maji Marinković imanje od 1.200.000 € i kuću na Avali: Zarađuje masno u Eliti, a ne zna šta Izvor: Elita 9 / screenshot

Starleta i učesnica rijalitija "Elita", Maja Marinković, svojevremeno je nasledila svu imovinu od svog dede koji je preminuo.

Maja je učešćem u jednoj od prethodnih sezona rijalitija "Zadruga", kako su svojevremeno pisali mediji, zaradila 122.000 eura.

Njen otac Radomir Marinović Taki je otkrio da je njegova mezimica dobila i nasledstvo.

"Maja je od pokojnog dede naslijedila plac od 90 ari u naselju Braće Jerković. Njegova trenutna vrijednost je, kako su mi rekli, 1.200.000 eura. Ostalo joj je i od pokojne bake, moje majke i imanje sa kućom na Avali. Ima tu još nekretnina i šuma. Maja ne mora da brine", ispričao je Taki.

(Kurir / MONDO) 


Maja Marinković nekretnine

