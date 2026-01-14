"Reci mami da pamtim njen osmijeh": Džoi iz "Prijatelja" prepoznao bivšu ljubav na staroj fotografiji

Djevojka je našla sliku njene majke iz mladosti i otkrila da je bila sa slavnim glumcem

Izvor: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Serija "Prijatelji" jedna je od omiljenih serija u svijetu i nema osobe koja se nije slatko smijala kada god bi u kadar stao Džoi Tribijani, glumac i zavodnik čija je najpoznatija rečenica bila: "How you doin'".

Jedna djevojka je na društvenim mrežama otkrila da je ovu rečenicu, nekada davno, čini se izgovorio i njenoj mami s kojom je bio u vezi.

Kada je objavila sliku mama s čuvenim glumcem., očekivala je komentare pratilaca, ali ne i da će je sam Met LeBlank videti i otkriti detalje.

"Aaaa, jedina djevojka kojoj nisam mogao da kažem 'Džoi ne deli hranu. Nadam se da ste obje dobro! Zabavljali smo se dok nisam imao para ni za centralno grijanje. Reci mami da pamtim njen osmijeh", napisao je LeBlank i oduševio sve na mrežama.