Fotografi Zlatnog globusa zanijemeli kad se pojavila: Nekada obrijana, a sada ljepotica s kosom i trbušnjacima

Fotografi Zlatnog globusa zanijemeli kad se pojavila: Nekada obrijana, a sada ljepotica s kosom i trbušnjacima

Autor Tamara Veličković
0

Ema Stoun, tačnije, njena kosa i njen stomak privukli su veliku pažnju na dodjeli Zlatnog globusa 2026.

Fotografi Zlatnog globusa zanijemeli kad se pojavila: Nekada obrijana, a sada ljepotica s kosom i tr Izvor: Focus Features / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ema Stoun (37) je nominovana za najbolju žensku glumačku izvedbu u filmu "Bugonija", a njen izgled za dodjelu Zlatnog globusa privukao je mnogo više pažnje. Pokazala je isklesan stomak u dvodjelnom kompletu "Luj Viton" u puter žutoj boji, sa topom bez rukava i suknjom sa resama. Ono što je iznenadilo i same fotografe, jeste njen savršeno stilizovani bob.

Ema Stoun pokazala kosu nakon obrijane glave.
Izvor: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

U intervjuu za magazin "Vog", Ema je rekla da joj je puštanje kose nakon što je obrijala glavu za "Bugoniju" neočekivano bilo jako zabavno.

"Prva tri mjeseca su bila najteža jer sam stalno nosila kapu. Bila je vrlo kratka kosa i smatrala sam da je pomalo dosadno stalno nositi kapu. Ipak, kad je dosegla dužinu, od tada je proces postao zaista zabavan. Možete da probate toliko različitih stilova", rekla je glumica.

Ema Stoun je postala glavna tema društvenih mreža zbog pločica na stomaku.
Izvor: Alessandro Galatoli / Zuma Press / Profimedia

Podsjetimo, Ema Stoun je pristala da obrije glavu za "Bugoniju" samo ako će to učiniti i reditelj Jorgos Lantimos.

"Kada sam saznala da ćemo ovo raditi, rekla sam Jorgosu: 'I ti ćeš morati da obriješ glavu, da budemo u solidarnosti'. A on je rekao: 'U redu'", rekla je Oskarom nagrađena glumica.

Kada je riječ o otkrivanju kože i vraćanju sek*epila, Stoun nije bila sama. Pored nje, veliku pažnju privukla je i Dženifer Lorens, koja je privlačila poglede u skoro providnoj haljini, prekrivenu cvjetnim vezom.

(MONDO)

