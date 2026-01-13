"Prodavao je kukuruz i žito, a onda se oženio": Mještani Kaspera nisu prepoznali, otkrili da mu je otac ovaj moćnik

Mane Ćuruvija odrastao je u selu Salaš koji se nalazi na 60 kilometara od Beograda.

Mane Ćuruvija, javnosti poznat kao Kasper, novi dečko Mine Kostić, za kratko vrijeme postao je najpopularniji partner javne ličnosti. Ljubav s pjevačicom glavna je tema javnosti i medija. Njegovom prošlošću se bave gotovo svi. Domači mediji su posjetili rodno mjesto partnera folk zvijezde kako bi saznali ko je bio Mane Ćuruvija prije prvog braka, potom selidbe u Ameriku i ljubavi s Minom.

Nisu ga prepoznali

Malo selo Salaš u srcu Banata, na 60 kilometra od Beograda, s nekoliko desetina kuća i nekoliko stotina stanovnika, mjesto je gdje je Kasper proveo svoje djetinjstvo i mladost. U tom malom selu uspjeli smo samo da sretnemo jednu ženu, koja nam je pokazala kuću u kojoj je živio Kasper. Kako se može primijetiti, kuća je renovirana, uređena i velika, a kako i ne bi bila kad je otac glavnog aktera ove priče Milan Ćuruvija bio predsjednik opštine. Osim kuće ima i pomoćnih objekata, a veliko dvorište je takođe uređeno cakum-pakum.

Ono što je interesantno jeste da mnogi uopšte nisu prepoznali Kaspera sa slika, osim jedne žene koja nam kaže da je bilo vrlo iznenađena kada ga je ugledala na TV-u.

Pogledajte kako izgleda rodno mjesto Kaspera:

"Ma kako je on toliko poznat i došli ste da se raspitujete za njega? On se vratio u Srbiju? Mi koliko znamo, on je u Americi, tamo je otišao davnih godina kad se oženio", zbunjeno je govorio jedan mještanin, a kada je upitan kako je moguće da nije vidio da je on novi dečko Mine Kostić, gospodin Rade je rekao da je video dečka pjevačice, ali da ga nije prepoznao.

"Ju, to je on? Pa ja nisam primijetio da je to naš Mane", rekao je Rade, a onda se radnica u kafiću uključila u razgovor:

"Ja sam ga vidjela juče na TV-u s Minom i baš sam se slatko nasmijala jer sam ga prepoznala, liči na svog oca Milana. Milana svi znamo jer je bio predsjednik opštine. Znam mu i sestru, drži lokal brze hrane ovdje", rekla je radnica iz kafića.

Na naše pitanje da li se sjećaju šta je radio ovde, čime se bavio, odmah su nam sve objasnili.

"Radio je kao vatrogasac jedno vrijeme, pa je onda otvorio sa još jednim čovjekom jednu radnju gdje je prodavao žito i kukuruz, ali to je funkcionisalo možda godinu dana ili malo više. Onda mu je upala kašika u med, oženio se i otišao u Ameriku", ispričali su nam mještani Alibunara.

Dalje informacije nisu imali o njemu, jer kako kažu sagovornici, davno je napustio svoje rodno mjesto. Ali što se njegovog oca tiče, nemaju loše riječi.