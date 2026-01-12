Glumica uhvaćena kako pravi grimase jer nije osvojila Zlatni globus: Svijet u šoku zbog sramne reakcije

Amanda Sejfrid nije krila razočaranje zbog poraza.

Izvor: CBS/printscreen

Amanda Sejfrid je privukla pažnju na dodjeli Zlatnog globusa 2026. godine nakon što su kamere zabilježile niz neprijatnih reakcija tokom najvažnijih glumačkih objava te večeri.

Četrdesetogodišnja glumica djelovala je vidno razočarano kada je izgubila nagradu za najbolju glumačku ulogu u igranom filmu od Rouz Birn, a u viralnom snimku se vidi kako kratko pravi grimasu prije nego što se osmijehne, zapljeska i ustane da aplaudira pobjednici, iako je bila nominovana za film "The Testament of Ann Lee".

Pogledajte fotografije Amande Sejfrid:

Birn je već neko vrijeme stalno prisutna u razgovorima o nagradama za ulogu u filmu "If I Had Legs I’d Kick You" još od premijere filma na Sandensu prošle godine.

Iako su neki gledaoci Sejfridinu reakciju protumačili kao djetinjastu, stručnjakinja za govor tijela Džudi Džejms dala je nijansiranije objašnjenje za Daily Mail, ističući da su se reakcije tokom sezone nagrada promijenile i da danas iskrenost često zamjenjuje iznuđenu vedrinu.

Amanda Seyfried not paying attention and preemptively clapping because she probably didnt think she'd win is the best thing I've seen all night. I love her.#GoldenGlobespic.twitter.com/1KmbN9ExP6 — Joey Moser (@JoeyMoser83)January 12, 2026

Prema njenim riječima, Sejfridina sada viralna grimasa djelovala je više razigrano nego zaista iritirano.

"Amandin izraz lica ovde sugeriše da se šalila tom komičnom grimasom", rekla je. "Za razliku od drugih u podijeljenom kadru, ona se uopšte ne priprema za onaj ‘osmijeh gubitnika’ umjesto toga spušta pogled prije nego što je pobjednica proglašena, što ukazuje da nije planirala da ide putem lažnog samopouzdanja."

Izvor: Phillip Faraone / Getty images / Profimedia

Ipak, stručnjakinja je primijetila da je govor tijela ipak otkrio koliko joj je taj trenutak bio važan.

"Ovde zaista djeluje napeto, što pokazuje koliko joj je taj trenutak značio", nastavila je Džejms. "Izgleda da se smije nekoj šali sa bine, naginjući u stranu dok to radi, a jedini pravi znak da joj je teško palo gubljenje je snažno treptanje kada se izgovori ime pobjednika i počne da aplaudira."

"Pretjerana grimasa deluje kao pokušaj da bude smiješna i možda iskrenija nego kod onih koji vrište i vesele se kao da su pobijedili", dodala je Džejms. "Brzo prelazi u osmijeh i razgovor, što je njen način da pokaže 'dobrog gubitnika".