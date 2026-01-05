"To nije zbog prava, to je budalaština": Karleuša o izdaji Milice Pavlović, zamalo nije snimila svoj najveći hit

Jelena Karleuša poznata je po iskrenim izjavama, a ni ovog puta nije štedjela kolege.

Jelena Karleuša gostovala je u emisiji "In3gantno" na televiziji K1, gdje je otvoreno govorila o majčinstvu, granici između javnog i privatnog života, bivšem suprugu Dušku Tošiću, narušenim odnosima na estradi, ali i o momentima iz karijere koji su umalo promijenili njen profesionalni put.

Govoreći o ulozi majke, Karleuša je istakla da njen scenski imidž nema nikakve veze sa vrijednostima koje njeguje u privatnom životu, naglašavajući da su joj ćerke apsolutni prioritet.

"Ne mogu da budem bauk, a da mi djeca budu divna. Moja djeca su moje ogledalo. Jedno je šoubiznis, a drugo sam ja privatno. One su divne djevojčice, moja slika i prilika. Ne izlaze, nemaju nikakve poroke", rekla je Karleuša.

Dotakla se i braka sa bivšim fudbalerom Duškom Tošićem, otkrivši da se njihovi muzički ukusi nikada nisu poklapali.

"On nikada nije bio fan mojih pjesama. Uvijek je slušao malo 'seljačkiju' muziku, više treš i turbo. To nikada nisam bila ja", ispričala je pjevačica.

"Jako je proračunata"

Posebnu pažnju izazvao je njen osvrt na odnos sa Milicom Pavlović, za koji tvrdi da nije bio iskren.

"Žena je pokazala elementarno nepoštovanje i neprijateljski gest. Niti se ogradila, niti izvinila, niti pokušala da uspostavi komunikaciju. Shvatila sam da je druženje sa mnom bilo iz pukog interesa. Jako je proračunata", rekla je Karleuša, komentarišući i to što je iz snimka Milicinog koncerta u Areni izostavljeno njeno gostovanje.

"To nije zbog prava, to je budalaština. Da li neko zaista misli da bih ja zvala i rekla: 'Sad ću da ti obrišem klip'? Nisam ja u tom fazonu. Ja sam šmekerka. Opraštam i neprijateljima, a kamoli prijateljima", poručila je.

U emisiji se prisjetila i jednog od najekstremnijih snimanja u karijeri, kada je tokom spota doslovno uništen studio.

"Tad sam zapalila studio, a zatim ga i polila vodom. Sve je bilo potpuno uništeno. Ali pošto je to bio poslednji dan snimanja, dobila sam dozvolu od Saše Popovića. Studio je tad vijedio 300.000 do 400.000 eura. Plamen je bio toliko jak da se plastika iskrivila, a potom smo pustili kišu, čime smo dodatno sve oštetili. Čak mi je i rep kose zahvaćen plamenom. Ali imali smo samo jedan pokušaj i nismo mogli da ponavljamo", ispričala je Karleuša za K1.