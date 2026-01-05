Saša Matić priznao da ga je bilo sramota da snimi duet sa ovom pjevačicom: Evo kako ga je Marina Tucaković ubijedila

Saša Matić progovorio je o svom velikom hitu "Mešaj mala".

Iako numera "Mešaj mala" danas broji milionske preglede i nezaobilazan je dio svakog slavlja, Saša Matić priznaje da je u početku odbijao da je snimi jer ga je bilo stid teksta, sve dok se nije umijješala Marina Tucaković.

Saša Matić važi za pjevača koji pažljivo bira saradnike i pjesme, a gotovo svaki njegov duet pronašao je put do srca publike. Međutim, malo ko zna da u jedan od svojih najvećih hitova – duet sa Radom Manojlović – uopšte nije vjerovao, pa čak i da mu je bilo neprijatno da ga pjeva.

"Nisam znao kako da se obratim dami"

Popularni pjevač je otkrio da nije bio oduševljen tekstom pjesme "Mešaj mala", koja je postala lična karta mnogih žurki. Njemu je, kako kaže, određeni dio teksta bio problematičan jer nije bio u skladu sa njegovim dotadašnjim imidžom i načinom na koji doživljava žene.

"Ljudi moji, kada krene ta pjesma na koncertima, taj početak: 'Opet sama izlaziš'... Ja sam to toliko nerado pjevao zbog teksta. Baš mi nešto taj izraz 'Mešaj mala', ne znam... Obraćam se ženskoj osobi, kao dami, sa 'Mešaj mala", ispričao je Matić svojevremeno u emisiji "Grand specijal".

Marina Tucaković je presudila

Kada je dobio ponudu za ovu pjesmu, Saša se obratio pokojnoj Marini Tucaković, koja je radila na numeri. On je pokušao da joj objasni da posle ozbiljnih balada i hitova koji gađaju pravo u dušu, ne može da pjeva tako vrcav tekst.

"Rekao sam tada i Marini: Nemoj ja koji sam snimao 'Kralja izgubljenih stvari', koji sam snimao "Kad ljubav zakasni", da pjevam ja to", prisjetio se pjevač.

Međutim, Marina je imala spreman odgovor koji ga je razoružao i ubijedila ga je samo jednom rečenicom:

"Ona mi je rekla: 'Pa neka miješa, mlada je", otkrio je Saša, a jednu od poslednjih pjesama Marina Tucaković je napisala upravo za njega.

"To je ludilo kako ljudi reaguju"

Iako ga je u početku bilo sramota da pjeva takve stihove, ispostavilo se da je Marina, kao i obično, bila u pravu. Pjesma se i danas sluša sa istim žarom kao i kada je izašla, a Saša ne krije iznenađenje reakcijom publike.

"Dan-danas, ljudi moji, to je strašno kako ljudi reaguju na tu pjesmu. Reaguju na sve, ali to je ludilo", priznao je pjevač.